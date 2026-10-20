Британская фармацевтическая компания AstraZeneca подписала предварительное соглашение с американской Oracle о применении искусственного интеллекта (ИИ) и медицинских данных в клинических исследованиях. Компании рассчитывают с помощью этих технологий быстрее находить подходящих пациентов для испытаний, отслеживать потенциальные риски при лечении и ускорять разработку новых лекарств.

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Партнеры планируют объединить опыт AstraZeneca в разработке лекарств с облачными технологиями, инструментами ИИ и возможностями Oracle по анализу данных из реальной медицинской практики. Это должно помочь точнее планировать клинические исследования, быстрее подбирать участников и выявлять потенциальные проблемы с безопасностью препаратов. При этом компании намерены использовать обезличенные медицинские данные: AstraZeneca не будет получать информацию, позволяющую установить личности пациентов.

Сначала партнеры изучат возможности применения технологий в онкологии, при сердечно-сосудистых заболеваниях, болезнях почек, нарушениях обмена веществ, заболеваниях дыхательной и иммунной систем, а также редких болезнях. Еще одно направление — более ранняя диагностика серьезных заболеваний. Компании рассчитывают, что анализ медицинских данных с помощью ИИ позволит врачам быстрее выявлять пациентов, нуждающихся в обследовании и лечении.

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Первую совместную программу AstraZeneca и Oracle планируют реализовать в Абу-Даби вместе с местной медицинской компанией M42. Она будет посвящена диагностике, лечению и исследованиям гипертонии. С помощью новых технологий врачи смогут выявлять пациентов с неконтролируемым повышенным давлением, подбирать лечение в соответствии с клиническими рекомендациями и находить подходящих участников для клинических испытаний.

Подбор пациентов остается одной из главных проблем при проведении клинических испытаний. Исследователям не всегда удается быстро найти людей, которые соответствуют требованиям конкретного исследования. Из-за этого испытания затягиваются, а расходы на разработку препаратов растут. AstraZeneca и Oracle рассчитывают использовать ИИ и данные из реальной медицинской практики, чтобы быстрее определять подходящих участников и сократить задержки при проведении исследований.

Для AstraZeneca проблемы с организацией клинических исследований уже оборачивались серьезными последствиями. В мае 2026 года консультативный комитет американского Управления по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) выступил против рекомендации к одобрению препарата камизестрант для лечения рака молочной железы из-за вопросов к дизайну исследования. В июле другой препарат компании, Wainua, не достиг основной цели испытаний на пациентах с редким заболеванием сердца. Аналитики также критиковали организацию этого исследования. Однако применение ИИ само по себе не гарантирует, что подобных неудач удастся избежать.

AstraZeneca рассчитывает к 2030 году довести годовую выручку до более чем $80 млрд и расширить портфель лекарств. Для достижения этой цели компания стремится ускорить разработку новых препаратов и сократить задержки при проведении клинических исследований. Сотрудничество с Oracle может стать одним из инструментов для решения этих задач, хотя пока партнеры не раскрывают финансовые условия договоренности и не называют сроков внедрения технологий.

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