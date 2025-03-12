Новости

Астрономы обнаружили 128 новых спутников вокруг Сатурна, похожих на картошку

Исследовательская группа обнаружила 128 неизвестных ранее спутников, вращающихся вокруг Сатурна. Это открытие получило официальное признание со стороны Международного астрономического союза. В результате общее количество известных спутников у Сатурна возросло до 274, что значительно опережает Юпитер, у которого всего 95 спутников.

Пять спутников Сатурна, слева направо: Янус, Пандора, Энцелад, Рея и Мимас. (NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)

Идея о том, что существует множество спутников, которые еще предстоит найти, возникла между 2019 и 2021 годами, когда было обнаружено 62 таких объекта. В это время также были замечены другие небольшие небесные тела, которым еще не успели дать названия.

«Учитывая, что это, вероятно, были спутники, и что, возможно, многие другие ожидают своего открытия, мы решили еще раз исследовать те же области космоса на протяжении трех месяцев в 2023 году, — делится астроном Эдвард Эштон из Академии Синьцзя в Тайване. — И действительно, мы нашли 128 новых спутников. На основе наших предположений я не думаю, что Юпитер, когда-нибудь сможет сравниться с этим числом».

Эти спутники совершенно не похожи на Луну, которая отличается своими большими размерами и округлой формой. Эти маленькие спутники имеют неровную поверхность и напоминают картошку, их размеры едва достигают нескольких километров — их классифицируют как неправильные спутники.

Исследователи предполагают, что в начале истории Солнечной системы эти объекты когда-то образовывали небольшую группу, которая была захвачена гравитацией Сатурна. В результате столкновений они распались на осколки, что привело к образованию множества мелких камней, которые впоследствии были обнаружены астрономами.

На самом деле, ученые считают, что столкновение произошло всего лишь 100 млн лет назад, что является очень коротким временным промежутком с точки зрения планетарной истории. Расположение спутников в скандинавской группе, которая является частью спутников Сатурна, также указывает на то, что именно здесь произошло столкновение.

Скандинавская группа состоит из спутников, движущихся в ретроградном направлении, имеющих наклоненные и эллиптические орбиты, находясь при этом за пределами колец Сатурна. Как и недавно обнаруженные спутники, они также имеют сравнительно небольшие размеры.

Ранее ученые определили, что находится внутри спутника Земли — Луны. В мае 2023 года исследование показало, что внутреннее ядро Луны является твердым шаром с плотностью, аналогичной плотности железа. Ученые рассчитывают, что это открытие поможет разрешить спор о состоянии внутреннего ядра Луны и позволит лучше понять ее историю, а также историю Солнечной системы в целом.

Темы
исследование