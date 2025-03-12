Исследовательская группа обнаружила 128 неизвестных ранее спутников, вращающихся вокруг Сатурна. Это открытие получило официальное признание со стороны Международного астрономического союза. В результате общее количество известных спутников у Сатурна возросло до 274, что значительно опережает Юпитер, у которого всего 95 спутников.

Пять спутников Сатурна, слева направо: Янус, Пандора, Энцелад, Рея и Мимас. (NASA/JPL-Caltech/Space Science Institute)

Идея о том, что существует множество спутников, которые еще предстоит найти, возникла между 2019 и 2021 годами, когда было обнаружено 62 таких объекта. В это время также были замечены другие небольшие небесные тела, которым еще не успели дать названия.

«Учитывая, что это, вероятно, были спутники, и что, возможно, многие другие ожидают своего открытия, мы решили еще раз исследовать те же области космоса на протяжении трех месяцев в 2023 году, — делится астроном Эдвард Эштон из Академии Синьцзя в Тайване. — И действительно, мы нашли 128 новых спутников. На основе наших предположений я не думаю, что Юпитер, когда-нибудь сможет сравниться с этим числом».

Эти спутники совершенно не похожи на Луну, которая отличается своими большими размерами и округлой формой. Эти маленькие спутники имеют неровную поверхность и напоминают картошку, их размеры едва достигают нескольких километров — их классифицируют как неправильные спутники.

Исследователи предполагают, что в начале истории Солнечной системы эти объекты когда-то образовывали небольшую группу, которая была захвачена гравитацией Сатурна. В результате столкновений они распались на осколки, что привело к образованию множества мелких камней, которые впоследствии были обнаружены астрономами.

На самом деле, ученые считают, что столкновение произошло всего лишь 100 млн лет назад, что является очень коротким временным промежутком с точки зрения планетарной истории. Расположение спутников в скандинавской группе, которая является частью спутников Сатурна, также указывает на то, что именно здесь произошло столкновение.

Скандинавская группа состоит из спутников, движущихся в ретроградном направлении, имеющих наклоненные и эллиптические орбиты, находясь при этом за пределами колец Сатурна. Как и недавно обнаруженные спутники, они также имеют сравнительно небольшие размеры.

Ранее ученые определили, что находится внутри спутника Земли — Луны. В мае 2023 года исследование показало, что внутреннее ядро Луны является твердым шаром с плотностью, аналогичной плотности железа. Ученые рассчитывают, что это открытие поможет разрешить спор о состоянии внутреннего ядра Луны и позволит лучше понять ее историю, а также историю Солнечной системы в целом.