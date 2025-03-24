При исследовании глубокого космоса видно, что большинство галактик вращаются в одном направлении. Однако, согласно существующим моделям поведения Вселенной, галактики должны вращаться в разные стороны, что приводит к примерно равномерному распределению вращений. При том, что наблюдается другое их поведение исследователи пришли к выводу, что в их понимании устройства Вселенной существует огромный пробел.

«До сих пор неясно, что является причиной происходящего, но есть два основных возможных объяснения, — говорит астроном Лиор Шамир из Университета штата Канзас. — Одно объяснение заключается в том, что Вселенная родилась вращающейся. Это объяснение согласуется с такими теориями, как космология черных дыр, которая постулирует, что вся Вселенная — это внутренняя часть черной дыры. Но если она действительно родилась вращающейся, это означает, что существующие теории о космосе неполны».

Другая, гораздо менее захватывающая возможность, по словам исследователей, заключается в том, что это иллюзия, вызванная вращением нашей родной галактики. Хотя с первого взгляда Вселенная может показаться довольно беспорядочной, на самом деле в ней есть довольно много структур. Например, огромные нити темной материи оплетают космос гравитационной паутиной, соединяющей галактические центры. Однако ученые предполагали, что поведение галактик в этой паутине довольно случайное.

Это означает, что распределение направлений вращения этих галактик должно быть более или менее одинаковым. Исследования Шамира говорят об обратном: ранее он нашел доказательства того, что распределение направлений вращения галактик по небу образует четкую закономерность.

В ходе своих исследований Шамир заметил, что в распределении спинов существует асимметрия, а на больших расстояниях в пространстве-времени эта асимметрия становится еще более выраженной. Это означает, что галактик, вращающихся в одну сторону, больше, чем галактик, вращающихся в другую сторону, и это различие сильнее на более ранних этапах развития Вселенной.

Для новой работы он использовал данные, собранные в ходе расширенного глубокого внегалактического обзора JWST (JADES), чтобы изучить вращение 263 галактик, свет от которых дошел до нас примерно за 5 –10 млрд лет. Он утверждает, что они могут вращаться только в двух направлениях — по часовой стрелке и против нее. Если Вселенная изотропна, или однородна во всех направлениях, как описывает космологический принцип, то распределение галактик по часовой и против часовой стрелки должно быть довольно равномерным — 50 на 50.

Когда Шамир измерил вращение 263 галактик в своей выборке, он обнаружил асимметрию, которую просто невозможно объяснить случайностью: 105 галактик вращаются против часовой стрелки, а 158 — по часовой.

«Анализ галактик был проведен путем количественного анализа их форм, но разница настолько очевидна, что любой человек, смотрящий на изображение, может ее заметить, — говорит Шамир. — Не нужно обладать специальными навыками или знаниями, чтобы увидеть, что цифры разные. С помощью космического телескопа Джеймса Уэбба это может увидеть каждый».

Галактики, отмеченные красным, вращаются против часовой стрелки, синие — по часовой стрелке. (Шамир, MNRAS, 2025)

Мысль о том, что человечество живет в черной дыре, довольно неправдоподобная, и ее трудно принять, но у асимметрии могут быть и другие объяснения. Возможно, вращение галактики Млечный Путь, влияет на наблюдения сильнее, чем предполагалось, из-за чего некоторые галактики кажутся вращающимися по-другому.

«Если это действительно так, то нам придется заново откалибровать наши измерения расстояний для глубокой Вселенной, — объясняет Шамир. — Перекалибровка измерений расстояний может объяснить и некоторые другие нерешенные вопросы космологии, например, различия в скорости расширения Вселенной и крупных галактик, которые, согласно существующим измерениям расстояний, должны быть старше самой Вселенной».

Черные дыры — это не просто космические «пылесосы», это мощные энергетические двигатели, способные перераспределять огромные объемы энергии. Они вращаются и извлекают энергию через мощные магнитные поля, подпитывая формирование энергетических струй. Расширенные симуляции показывают, что до 70% этой энергии может быть перенаправлено в космос, влияя на яркость черных дыр и галактическую динамику.