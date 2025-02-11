Понимание Вселенной невозможно без изучения ее крупнейших структур, поскольку огромные объекты могут значительно искажать восприятие космоса. В астрономии чрезвычайно большие числа являются обычным делом, однако эта структура оказалась самой крупномасштабной во Вселенной — группа скоплений галактик, охватывающая примерно 1,3 млрд световых лет в поперечнике и содержащая ошеломляющие 200 квадриллионов солнечных масс.

Новое исследование утверждает, что изучение Кипу и аналогичных ему объектов может способствовать пониманию эволюции галактик, совершенствованию космологических моделей и повышению точности космологических измерений.

На этом изображении показаны пять недавно обнаруженных суперструктур. Кипу (красный) — самая большая структура, когда-либо найденная во Вселенной. Остальные — Шепли (синий), Змея-Северная Корона (зеленый), Геркулес (фиолетовый) и Скульптор-Пегас (бежевый). Изображение: Bohringer et al. 2025.

Исследование под названием «Раскрытие крупнейших структур в ближайшей Вселенной: открытие сверхструктуры Кипу» было принято к публикации в журнале «Астрономия и астрофизика». Ведущим автором работы является Ханс Борингер из Института Макса Планка.

Его авторы отмечают: «Для точного определения космологических параметров необходимо учесть влияние локальной крупномасштабной структуры Вселенной на измерения. Это включает в себя изменения в космическом микроволновом фоне, искажения небесных изображений из-за крупномасштабного гравитационного линзирования и влияние крупных потоков на измерение постоянной Хаббла».

Сверхструктуры, такие как Кипу, представляют собой масштабные образования в космосе, состоящие из групп скоплений галактик. Он занимает около 13% всего объема наблюдаемой Вселенной.

Название Кипу выбрано не случайно. Раньше Кипу представлял собой устройство, изготовленное из завязанных шнуров, где узлы и их цвета, порядок и количество содержали информацию.

Авторы исследования поясняют, что структура Кипу представляет собой длинную нить с множеством боковых отростков, что создает образ, который уместно передает суть ее конструкции.

В своей работе Борингер и его коллеги обнаружили Кипу и еще четыре аналогичных образования на расстоянии от 130 до 250 мегапарсек. Они изучали рентгеновские скопления галактик для анализа крупных космических структур в рентгеновском свете в рамках проекта CLASSIX.

Эти скопления могут состоять из тысяч галактик и большого количества газа, который излучает рентгеновские лучи.

Сверхструктуры также могут оказывать влияние на измерения постоянной Хаббла — основной величины в космологии, которая описывает скорость расширения Вселенной. В то время как галактики удаляются друг от друга из-за расширения, они также обладают локальными скоростями, известными как потоковые движения.

Эти движения необходимо отделять от общего расширения, чтобы четко понимать его природу. Огромная масса этих сверхструктур влияет на потоковые движения и искажает измерения.

С другой стороны, моделирование Lambda CDM приводит к образованию сверхструктур, таких как Кипу и других четырех аналогичных структур. Они играют ключевую роль в понимании Вселенной.

В таких сверхструктурах содержится значительная часть материи и они существенно влияют на окружающую среду. «Интересные будущие исследования включают, например, изучение влияния этих условий на популяцию галактик и их эволюцию», — пишут авторы в своем заключении.

Ранее астрономы обнаружили, что в центре нашей галактики находится огромная черная дыра. Размером она напоминает Солнце, но при этом в миллионы раз тяжелее. Ее огромное гравитационное притяжение перемешивает межзвездную пыль и газ вокруг нее.