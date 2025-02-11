Понимание Вселенной невозможно без изучения ее крупнейших структур, поскольку огромные объекты могут значительно искажать восприятие космоса. В астрономии чрезвычайно большие числа являются обычным делом, однако эта структура оказалась самой крупномасштабной во Вселенной — группа скоплений галактик, охватывающая примерно 1,3 млрд световых лет в поперечнике и содержащая ошеломляющие 200 квадриллионов солнечных масс.
Новое исследование утверждает, что изучение Кипу и аналогичных ему объектов может способствовать пониманию эволюции галактик, совершенствованию космологических моделей и повышению точности космологических измерений.
Исследование под названием «Раскрытие крупнейших структур в ближайшей Вселенной: открытие сверхструктуры Кипу» было принято к публикации в журнале «Астрономия и астрофизика». Ведущим автором работы является Ханс Борингер из Института Макса Планка.
Его авторы отмечают: «Для точного определения космологических параметров необходимо учесть влияние локальной крупномасштабной структуры Вселенной на измерения. Это включает в себя изменения в космическом микроволновом фоне, искажения небесных изображений из-за крупномасштабного гравитационного линзирования и влияние крупных потоков на измерение постоянной Хаббла».
Сверхструктуры, такие как Кипу, представляют собой масштабные образования в космосе, состоящие из групп скоплений галактик. Он занимает около 13% всего объема наблюдаемой Вселенной.
Название Кипу выбрано не случайно. Раньше Кипу представлял собой устройство, изготовленное из завязанных шнуров, где узлы и их цвета, порядок и количество содержали информацию.
Авторы исследования поясняют, что структура Кипу представляет собой длинную нить с множеством боковых отростков, что создает образ, который уместно передает суть ее конструкции.
В своей работе Борингер и его коллеги обнаружили Кипу и еще четыре аналогичных образования на расстоянии от 130 до 250 мегапарсек. Они изучали рентгеновские скопления галактик для анализа крупных космических структур в рентгеновском свете в рамках проекта CLASSIX.
Эти скопления могут состоять из тысяч галактик и большого количества газа, который излучает рентгеновские лучи.
Сверхструктуры также могут оказывать влияние на измерения постоянной Хаббла — основной величины в космологии, которая описывает скорость расширения Вселенной. В то время как галактики удаляются друг от друга из-за расширения, они также обладают локальными скоростями, известными как потоковые движения.
Эти движения необходимо отделять от общего расширения, чтобы четко понимать его природу. Огромная масса этих сверхструктур влияет на потоковые движения и искажает измерения.
С другой стороны, моделирование Lambda CDM приводит к образованию сверхструктур, таких как Кипу и других четырех аналогичных структур. Они играют ключевую роль в понимании Вселенной.
В таких сверхструктурах содержится значительная часть материи и они существенно влияют на окружающую среду. «Интересные будущие исследования включают, например, изучение влияния этих условий на популяцию галактик и их эволюцию», — пишут авторы в своем заключении.
Ранее астрономы обнаружили, что в центре нашей галактики находится огромная черная дыра. Размером она напоминает Солнце, но при этом в миллионы раз тяжелее. Ее огромное гравитационное притяжение перемешивает межзвездную пыль и газ вокруг нее.