Астрономы нашли одну из самых необычных планетных систем, известных науке: объект 2M1510 b, предположительно планета, вращается над полюсами пары коричневых карликов по резко наклоненной орбите — практически под прямым углом к их собственной.

Это небесное несоответствие, не имеющее аналогов в пределах нашей Солнечной системы, удалось зафиксировать не по затмению или провалу света, а по тончайшим гравитационным колебаниям, зафиксированным Очень Большим Телескопом Европейской Южной Обсерватории в Чили.

Изображение: SciTechDaily.com

Космическая аномалия

Система 2M1510 поистине уникальна. В ее центре — два коричневых карлика, странные объекты, слишком массивные для планет, но недостаточно горячие, чтобы стать звездами. Они вращаются друг вокруг друга, а вдали от них, по наклонной траектории, как бы сверху вниз, движется еще один загадочный объект — потенциальная планета. Если ее статус подтвердится, это будет первый зафиксированный случай циркумбинарной планеты, движущейся по столь экстремально наклоненной орбите.

В отличие от привычной «архитектуры» звездных систем, где планеты, как правило, движутся в одной плоскости с экватором своей звезды, здесь все иначе. Представьте два вращающихся диска, пересекающихся под прямым углом — именно такую структуру демонстрирует 2M1510. Это не просто циркумбинарная планета — это объект, полностью нарушающий шаблон.

Раскрытие тайны с помощью лучевой скорости

Обычно экзопланеты удается обнаружить при помощи транзитного метода — когда планета, проходя по диску звезды, частично блокирует ее свет. Но в этом случае он не сработал. Исследователи использовали метод лучевой скорости: регистрируя крошечные колебания в спектре света, вызванные гравитационным «покачиванием» звезд, вызванным орбитальным движением планет.

Тонкие изменения в 21-дневной орбите пары карликов — словно невидимая рука слегка дергала их за гравитационные нити — указывали на присутствие третьего тела. Единственным объяснением, удовлетворяющим данные, стала модель планеты, движущейся по полярной орбите.

Художественное представление планеты, вращающейся вокруг двух коричневых карликов

Редкое открытие среди тысяч звезд

Из более чем 5800 известных экзопланет только 16 вращаются вокруг двойных звезд — и большинство из них обнаружены транзитным методом, в основном благодаря уже завершившейся миссии «Кеплер». Но система с такой наклонной орбитой — абсолютная редкость. До сих пор ученые лишь предполагали, что в некоторых наблюдаемых пылевых или протопланетных дисках могут скрываться планеты, чьи орбиты почти вертикальны. Теперь, возможно, это подозрение получило первое визуальное подтверждение.