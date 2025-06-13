Когда астронавты «Аполлона» впервые ступили на поверхность Луны, они ожидали увидеть серые камни и пыль. Однако неожиданной находкой стали крошечные, сверкающие оранжевые стеклянные бусины, рассыпанные по лунному ландшафту, словно миниатюрные драгоценности — зрелище, показавшееся почти волшебным.

Микроскопические изображения лунного вулканического стекла

Эти бусины, каждая из которых меньше песчинки, на самом деле являются древними капсулами времени, оставшимися с тех времен, когда Луна была вулканически активна миллиарды лет назад. Бусины образовались примерно 3,3–3,6 миллиарда лет назад во время вулканических извержений на поверхности тогда еще молодого спутника.

История этих стеклянных бусин начинается с взрывной вулканической активности, которую было бы захватывающе наблюдать. Они образовались, когда лунные вулканы выбрасывали материал из недр на поверхность, где каждая капля лавы мгновенно затвердевала в холодном вакууме, окружающем Луну.

Представьте себе вулканические извержения, похожие на знаменитые лавовые фонтаны на Гавайях, но происходящие в безвоздушной среде космоса. Без атмосферы, которая бы их замедляла, или погоды, которая бы их разрушала, эти крошечные стеклянные сферы оставались нетронутыми более 3 миллиардов лет.

В течение пятидесяти лет эти образцы хранились в лабораториях, ожидая, пока технологии догонят научное любопытство.

Фотография полной Луны, сделанная 22 октября 2010 года в Мэдисоне, штат Алабама, США. Снято телескопом Celestron 9.25 Schmidt-Cassegrain

«Это одни из самых удивительных внеземных образцов, которые у нас есть. Эти бусины — крошечные, нетронутые капсулы недр Луны», — говорит Райан Оглиоре, доцент кафедры физики в Университете Вашингтона в Сент-Луисе.

Теперь исследователи наконец-то смогли заглянуть внутрь бусин, используя передовые микроскопические методы, которых не существовало во времена «Аполлонов».

Исследовательская группа использовала множество передовых инструментов, включая высокоэнергетические ионные пучки и электронную микроскопию, чтобы проанализировать бусины, не повредив их. Им пришлось быть крайне осторожными, чтобы защитить образцы от атмосферы Земли, которая могла изменить древние минералы на их поверхности.

Что делает эти бусины такими ценными с научной точки зрения, так это то, что они бывают разных цветов и составов, рассказывая разные главы вулканической истории Луны. Некоторые бусины блестящие оранжевые, другие глянцево-черные, и каждая разновидность раскрывает информацию о разных типах извержений, которые происходили на протяжении миллионов лет.

Астронавт Базз Олдрин на Луне с пыльным лунным реголитом, покрывающим землю

Минералы и изотопный состав поверхности шариков служат своего рода датчиками различного давления, температуры и химической среды лунных извержений 3,5 миллиарда лет назад.

Ученые обнаружили, что характер вулканической активности со временем менялся, что дало представление о том, как развивались недра Луны. Каждая крошечная сфера содержит подсказки об условиях, существовавших глубоко внутри Луны в эпоху, когда наша Солнечная система была еще молодой и динамичной.

Эти стеклянные бусины напоминают нам, что Луна не всегда была тихим, неактивным миром, который мы видим сегодня. Миллиарды лет назад это было геологически активное место с взрывоопасными вулканами, создающими эти прекрасные микроскопические окна в лунную историю, которые продолжают открывать свои секреты современной науке.