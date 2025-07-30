В глубинах космоса, в созвездии Щита, астрономы обнаружили нечто, что ставит под сомнение наше понимание звездной эволюции. Объект, получивший обозначение ASKAP J1839−0756, регулярно испускает мощные радиосигналы, но делает это настолько медленно, что, согласно современным теориям, он просто не должен существовать. Это открытие, сделанное международной командой под руководством доктора Маниши Калеб с помощью радиотелескопа ASKAP в Австралии, заставляет физиков пересматривать фундаментальные законы, управляющие жизнью и смертью звезд.

NASA

Загадочный объект посылает радиоимпульс каждые 22 минуты (или 1318 секунд), что делает его самым медленным из известных пульсаров. Обычные пульсары — это быстро вращающиеся нейтронные звезды, остатки взорвавшихся сверхновых, которые испускают лучи радиации, подобно космическому маяку. Они вращаются с огромной скоростью, совершая обороты за секунды или даже миллисекунды. Со временем они замедляются, теряя энергию.

Проблема в том, что для нейтронных звезд существует теоретический предел замедления, известный как «линия смерти». Ниже этой линии вращение звезды становится слишком медленным, а ее магнитное поле — слишком слабым, чтобы генерировать радиоизлучение. Объект ASKAP J1839−0756 находится далеко за этой «линией смерти». Он просто не должен «включаться». Тем не менее, он не только посылает сигналы, но и делает это с поразительной регулярностью, как показали наблюдения, длившиеся более 30 лет (ученые нашли его следы в архивных данных).

В статье, опубликованной в престижном журнале Nature, команда исследователей рассматривает несколько гипотез, но ни одна из них не является идеальной. Одна из версий — это ультра-длиннопериодический магнетар. Магнетары — это тип нейтронных звезд с невероятно мощными магнитными полями, в триллионы раз сильнее, чем у Солнца. Возможно, такое экстремальное поле позволяет объекту генерировать радиоволны даже при очень медленном вращении. Однако наблюдаемые характеристики сигнала не полностью соответствуют тому, что мы ожидаем от магнетара.

Другая экзотическая теория предполагает, что это может быть сильно намагниченный белый карлик. Белые карлики — это остатки звезд, подобных Солнцу, они гораздо больше и менее плотные, чем нейтронные звезды. Если бы белый карлик обладал достаточно мощным магнитным полем и вращался, он теоретически мог бы производить радиосигналы. Но до сих пор такой объект никогда не наблюдался.

Открытие ASKAP J1839−0756 — это классический пример того, как работает наука. Когда находится объект, который «не должен существовать», это не значит, что законы физики неверны. Это значит, что наше понимание этих законов неполно. Астрономы по всему миру теперь ищут другие подобные «невозможные» объекты, чтобы понять, является ли этот уникумом или представителем совершенно нового класса небесных тел, о котором мы раньше и не подозревали.