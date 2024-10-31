Стартап Aurora Innovation, специализирующийся на технологиях автономного вождения, планирует выпустить свои беспилотные грузовики в апреле 2025 года, сообщает TechCrunch. Компания заявила, что откладывает начало продаж, чтобы продолжить тестирование технологии.

«Это позже, чем мы планировали, но указанные сроки находятся в пределах погрешности, которую мы озвучивали в течение 2024 года», — написал генеральный директор и соучредитель Aurora Крис Урмсон.

Aurora выйдет на рынок в качестве перевозчика, но ее конечная цель — использовать модель «водитель как услуга», при которой перевозчики будут приобретать грузовики с технологией Aurora Driver на борту, а затем предлагать свои услуги грузоотправителям с помощью этих грузовиков.

Одним из способов оценки эффективности и коммерческой готовности Aurora Driver является использование поддержки на месте, которая, по словам компании, будет самой дорогостоящей из предоставляемых услуг. По состоянию на конец третьего квартала, водитель Aurora доставлял коммерческие грузы без удаленной поддержки в 80% случаев, что на 75% больше, чем во втором квартале. Цель — достичь 90% к выходу на рынок будущей весной.

К этому времени стартап намерен задействовать до 10 грузовиков без водителя, а к концу 2025 года довести их число до нескольких десятков. Aurora уже тестирует коммерческие грузы с рядом клиентов, среди которых FedEx, Werner, Schneider, Hirschbach, Uber Freight и другие.

Компания планирует примерно 160 коммерческих перевозок в неделю, что, по словам Aurora, более чем в два раза превышает прошлогодний объем. Грузовики Aurora уже доставили более 8,2 тыс. грузов и проехали более 2,2 млн миль — и все это в автономном режиме, но в присутствии водителя в кабине.

В третьем квартале компания Aurora зафиксировала операционные расходы в размере $196 млн, включая компенсацию на основе акций в размере $35 млн. Это меньше, чем $212 млн, потраченных за аналогичный период прошлого года, что, по словам Aurora, свидетельствует о ее стремлении быть экономной на пути к коммерциализации.

К концу квартала инвестиции в стартап составили $1,4 млрд после того, как в августе он привлек почти $500 млн, что должно обеспечить Aurora запас хода до 2026 года, финансирование начального этапа масштабирования и устойчивое развитие.

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