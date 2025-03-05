«Авито Тех», технологическая дочка «Авито», вышла на рынок B2B-решений с новым продуктом Trisigma. Платформа создана для помощи компаниям в оптимизации разработки цифровых сервисов через автоматизацию А/B-тестирования и комплексную аналитику. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Trisigma связывает процесс тестирования новых функций с анализом их влияния на бизнес-показатели. Это дает компаниям возможность получить полную картину развития цифрового продукта, принять обоснованные решения и избежать потерь от запуска неудачных обновлений.

По оценке «Авито Тех», самостоятельная разработка аналогичной платформы требует инвестиций в несколько десятков миллионов рублей, а также около двух лет на реализацию. При этом поддержка такой инфраструктуры и содержание команды обходится минимум в 50 млн руб. ежегодно. Ряд крупных компаний из сфер онлайн-образования, фастфуда и ретейла уже запустили тестирование Trisigma.

«Авито Тех» планирует стать одним из ключевых игроков на российском рынке инструментов для автоматических A/B тестов. Запуск платформы Trisigma позволил увеличить количество продуктовых экспериментов с нескольких десятков до более чем 4 тыс. в год. По оценке компании, применение этого подхода обеспечивает рост ключевых показателей «Авито», таких как выручка или количество покупателей, на уровне 10-20% в год.

По словам создателей, платформа будет полезна для широкого спектра бизнесов, от стартапов до крупных корпораций, разрабатывающих цифровые продукты для массового рынка. Особую ценность решение представляет для компаний электронной коммерции, банковского сектора, стриминговых сервисов и образовательных платформ.

Trisigma развертывается в облаке, легко масштабируется и не требует значительных технических ресурсов со стороны клиентов. Платформа позволяет:

автоматически проверять эффективность новых функций на разных сегментах аудитории до их массового запуска;

запускать сотни экспериментов одновременно на различных платформах и операционных системах;

гибко настраивать тесты и генерировать подробные отчеты о результатах;

интегрировать ее с другими корпоративным системам для обмена данными и представляет результаты анализа в виде понятных графиков и отчетов.

Среди преимуществ Trisigma разработчики называют:

экономия времени аналитиков: автоматизация освобождает до 90% их рабочего времени для решения более сложных и креативных задач;

увеличение количества тестов без найма новых сотрудников: единственным ограничением остается скорость генерации новых продуктовых идей у команды;

высокая надежность результатов за счет исключения человеческих ошибок;

ускорение развития продукта благодаря более быстрому внедрению новых функций.

Напомним, что Yandex B2B Tech предоставила клиентам новую возможность дообучения нейросетей методом LoRA (Low-Rank Adaptation). Теперь компании смогут быстро и самостоятельно адаптировать их под специализированные задачи, такие как написание писем в корпоративном стиле или извлечение важных данных из документов.