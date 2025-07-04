«Авито Тех», «дочка» компании «Авито», приобрела платформу для продуктовой аналитики Sigma от EXPF. Сделка, которая находится на стадии закрытия, позволит ускорить развитие флагманского продукта Trisigma за счет интеграции технологий, экспертизы команды EXPF и расширения клиентской базы. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: Freepik

По оценкам компании, сейчас на российском рынке нет универсальных решений для A/B-тестирований, которые подходили бы компаниям любого масштаба и бизнес-профиля.

A/B-тестирование (сплит-тестирование) — метод исследования, при котором сравнивают эффективность двух вариантов одного элемента (например, рекламного объявления). Цель — понять, какой из вариантов эффективнее.

Trisigma поддерживает сотни параллельных экспериментов, автоматически оценивает результаты и визуализирует влияние изменений на бизнес-показатели, такие как конверсия и выручка. Платформа востребована в электронной коммерции, банках, стриминговых сервисах и онлайн-образовании.

EXPF Sigma, используемая в ритейле, фастфуде и образовании, позволяет запускать эксперименты и сегментировать пользователей, но требует ручного анализа результатов.

В результате, объединение EXPF Sigma и Trisigma даст клиентам больше выбора, считают в компании. Тем, кто только начинает работать с A/B‑тестами, подойдет EXPF Sigma — простой и быстрый инструмент. Когда задачи станут сложнее, можно будет перейти на Trisigma и масштабировать эксперименты.

Сумма сделки не раскрывается. По данным «Авито Тех», рынок продуктовой аналитики в России составляет 1,5 млрд руб. и включает около 400 компаний.