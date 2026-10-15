Австралийский стартап Apate.ai использует ИИ-агентов, которые притворяются потенциальными жертвами мошенников. Они отвечают на подозрительные звонки и сообщения, поддерживают разговоры с преступниками и пытаются выведать подробности их схем, прежде чем те успеют обмануть реальных людей.

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По данным Apate, тысячи ее ИИ-агентов принимают звонки мошенников, отвечают на сообщения и электронные письма, переходят по фишинговым ссылкам и вступают в группы в соцсетях. Чтобы не вызывать подозрений, они выдают себя за людей разного возраста и пола, используют различные акценты и общаются на разных языках. Их задача — как можно дольше удерживать мошенника в разговоре и за это время получить информацию о преступной схеме. В компании утверждают, что агенты уже провели 2,5 млн таких разговоров и в общей сложности отняли у мошенников 17 лет времени.

Apate работает с банками, телеком-операторами, госструктурами и коммунальными компаниями. Для них главная ценность такого общения — возможность получить сведения, которые обычно становятся известны уже после того, как мошенники обманули жертву. Речь идет о номерах банковских счетов и телефонов, адресах криптокошельков, вредоносных сайтах и названиях брендов, за которые выдают себя преступники.

Собранные сведения Apate передает заказчикам, чтобы те могли выявлять мошеннические схемы и совершенствовать системы защиты от них. Клиенты также получают доступ к аналитическому порталу и могут давать агентам конкретные задания — например, выяснить номер банковского счета или адрес криптокошелька. Текстовые агенты изучают форумы, инвестиционные группы и соцсети в поисках подозрительной активности, а затем под вымышленными именами вступают в переписку с потенциальными мошенниками.

Мошенники тоже активно используют искусственный интеллект. По данным ФБР, в 2025 году ведомство получило более 22 тыс. жалоб на преступления с применением ИИ, а заявленный ущерб достиг примерно $893 млн. Более $632 млн пришлось на инвестиционное мошенничество. В таких схемах преступники используют ИИ для переписки с потенциальными жертвами и подделывают голоса и внешность знаменитостей, руководителей компаний и других известных людей.

Идея создать Apate появилась после вполне реального разговора с мошенником. Несколько лет назад основателю и гендиректору стартапа Дали Каафару позвонили с незнакомого номера, когда он был на семейном пикнике. Каафар быстро понял, что разговаривает с мошенником, но вместо того, чтобы положить трубку, решил изобразить доверчивого собеседника. В результате разговор затянулся на 44 минуты. Позже предприниматель задумался: все это время преступник не мог обзванивать других потенциальных жертв. Можно ли автоматизировать такие разговоры и заодно получать полезную информацию о мошеннических схемах?

Позже Каафар вместе с коллегами из Университета Маккуори в Сиднее занялся исследованием мошеннических звонков. Они использовали машинное обучение и технологии обработки естественного языка, чтобы анализировать содержание разговоров и искать более эффективные способы выявления и предотвращения мошенничества.

По словам сооснователя и коммерческого директора Apate Брэда Джоффи, большинство традиционных способов борьбы с мошенничеством срабатывают уже после того, как преступники вышли на связь с потенциальной жертвой. Телеком-операторы блокируют подозрительные номера, но мошенники получают новые. Банки отслеживают переводы, однако к этому моменту преступник уже успевает связаться с клиентом.

В Apate стараются действовать раньше. ИИ-агенты вступают в разговор с мошенниками и собирают сведения об их схемах, пока те не успели обмануть очередную жертву. По словам Джоффи, ежедневно агенты общаются с десятками тысяч мошенников по телефону, в мессенджерах, электронной почте и на интернет-площадках. Для этого стартап сочетает передовые универсальные ИИ-модели с собственными дообученными моделями. При их разработке компания использует записи разговоров агентов с мошенниками и результаты исследований Каафара в Университете Маккуори.

Среди клиентов Apate — Commonwealth Bank of Australia и TPG Telecom. По словам Джоффи, TPG перенаправила на агентов стартапа почти 590 тыс. звонков, а другой австралийский банк, название которого не раскрывается, с помощью исходящих ИИ-агентов сорвал 22 мошеннические кампании. Представитель Apate также сослался на снижение потерь клиентов Commonwealth Bank от мошенничества на 76%. Сам банк сообщал о таком результате при сравнении второго полугодия 2025 года с первым полугодием 2023-го, однако не связывал его исключительно с работой Apate. Данные о 590 тыс. звонков и 22 сорванных кампаниях TechCrunch приводит со слов Джоффи.

В августе Apate привлекла $8,15 млн в посевном раунде финансирования, в котором участвовали Lobby Capital, OIF Ventures, Investible, Concept Ventures и Baobab Ventures. Всего, по словам Джоффи, стартап с командой из 20 человек собрал чуть менее $10 млн. Полученные средства компания направит на дальнейшее развитие продукта и выход на зарубежные рынки. В частности, Apate планирует открыть офис в Лондоне и расширить присутствие в США.

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