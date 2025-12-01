На Московской международной неделе видеоигр одним из самых обсуждаемых выступлений стал доклад Мина Ле (Gooseman) — ветерана индустрии и соавтора Counter Strike. Вместо привычных обсуждений киберспортивных трендов он сделал акцент на вкладе российских студий в развитие жанра симуляторов и альтернативных вселенных.

Freepik

По словам разработчика, проекты российских команд давно перестали быть нишевыми и уверенно конкурируют с западными аналогами. Он отметил, что игры, основанные на сложных механиках и глубоких сценариях, стабильно находят аудиторию за пределами страны.

Во время выступления Мин Ле подчеркнул, что такие тайтлы, как Atomic Heart и Escape from Tarkov, стали ориентиром для других студий, желающих работать с альтернативными сеттингами. Он отметил, что реакция международного сообщества показывает: интерес к подобным проектам только растет.

Отдельно разработчик упомянул, что российские симуляторы высоко ценятся в профессиональной среде за внимание к деталям и способность создавать «живые» миры. По его словам, именно сочетание технической грамотности и смелых идей делает отечественные команды заметными на глобальном рынке.

«Российские команды создают проекты, способные конкурировать на международном уровне. Такие игры яркий пример того, как талант и упорство позволяют добиться мирового признания», — заявил он.

Мин Ле добавил, что появление инфраструктуры наподобие Московского кластера видеоигр и анимации создает дополнительные условия для быстрого роста индустрии. По его оценке, при такой поддержке у российских студий есть все шансы выпустить игру мирового уровня.

В рамках тематических недель «Инк» взял интервью у Gooseman, следите за его выходом на сайте и в Telegram-канале медиа.