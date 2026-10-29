Диджитал-агентство АЙNET сравнило позиции экспертных и сгенерированных текстов в «Яндексе» и Google. В российском поисковике материалы пяти профессиональных авторов к концу восьмимесячного эксперимента обошли тексты пяти нейросетей по средней позиции и видимости. В Google динамика была похожей, хотя на промежуточном этапе преимущество было у ИИ. Результаты эксперимента — в распоряжении «Инка».

Эксперимент проводился для сравнения, как поисковые системы ранжируют экспертные тексты и материалы, созданные нейросетями. Для теста зарегистрировали десять новых доменов без истории и внешних ссылок, сделали сайты в едином дизайне и разместили на них тексты, оптимизированные под один и тот же искусственный запрос — «липигидродация». Пять материалов написали профессиональные бьюти-эксперты по единому техническому заданию, еще пять сгенерировали Manus, ChatGPT, Perplexity, Gemini и DeepSeek по единому промпту.

По данным исследователей, в «Яндексе» авторские материалы лидировали уже через две недели после индексации: их видимость составила 72,7% против 27,3% у нейросетевых текстов. Через четыре месяца разрыв почти исчез — видимость ИИ-материалов выросла до 45,5%, а Manus и Gemini поднялись на первые две позиции. Однако к восьмому месяцу авторские тексты вернули места со второго по шестое. Их средняя позиция составила 4 против 8,2 у нейросетевых материалов, а видимость — 71,4% против 28,6%. Тексты Gemini, Perplexity и ChatGPT к этому моменту выпали из первой десятки.

В Google динамика была иной. В начале эксперимента видимость двух групп была почти одинаковой: 50,9% у ИИ-текстов и 49,1% у авторских. Через четыре месяца нейросети вышли вперед с показателем 63,6%. Но к концу теста видимость экспертных материалов достигла 67,3%, а средняя позиция составила 3,6 против 7,4 у ИИ. В первой шестерке остался только один сгенерированный текст.

Единственным нейросетевым материалом, сохранившим высокие позиции в обеих поисковых системах, оказался текст Manus: к концу эксперимента он занимал первое место в «Яндексе» и третье — в Google. Текст Gemini, напротив, сразу вышел на первое место в Google, удерживался там четыре месяца, а затем опустился на десятое.

Для чистоты эксперимента агентство использовало новые домены без истории, ссылок и следов в archive.org, разместило сайты на одном сервере и собирало позиции ежемесячно через Rush Analytics. По словам представителей АЙNET, тестовые домены были известны только двум сотрудникам агентства, а сам поисковый запрос в период эксперимента никто не вводил. География и условия измерения оставались одинаковыми.

«Эксперимент показал, что поисковые системы отличают сгенерированный текст от экспертного, просто делают это не сразу. Нейросетевой контент хорошо стартует, однако на длинной дистанции алгоритмы распознают его вторичность и понижают в выдаче», — рассказал руководитель SEO/GEO-направления АЙNET Ярослав Домбровский.

Хотя исследование и фиксирует изменения в поисковой выдаче, но само по себе не доказывает, что причиной падения стали именно особенности ИИ-текстов.

Что это значит для бизнеса

Результаты эксперимента — аргумент в пользу осторожного подхода к масштабному производству контента с помощью нейросетей. Если компания рассчитывает на органический трафик, количество публикаций само по себе не гарантирует устойчивых позиций. ИИ можно использовать для подготовки материалов, но их качество и полезность для читателя по-прежнему требуют отдельной оценки.

При этом переносить результаты напрямую на коммерческие запросы нельзя: тест проводился на искусственном слове и включал всего десять текстов на каждую из двух сторон сравнения. Эксперимент показывает динамику конкретных материалов, но не устанавливает универсальное правило ранжирования для всех ИИ-текстов.

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