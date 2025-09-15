Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR может приобрести одну из крупнейших сетей автозаправок Italiana Petroli в Италии, сообщает Reuters со ссылкой на три источника. Сеть принадлежит итальянской семье Бракетти-Перетти.

Claudio Poggio, Unsplash

По словам двух источников, соглашение с SOCAR может быть подписано уже в понедельник 15 сентября, если не произойдет его отсрочка в последний момент.

Источники, близкие к ситуации, ранее сообщили Reuters, что итальянская семья Бракетти-Перетти оценивает свою компанию примерно в €2,5 млрд ($2,9 млрд), в активах которой находится €500 млн наличными.

Консультантом SOCAR выступает итальянский Intesa Sanpaolo IMI CIB, а UniCredit оказывает консультационную поддержку владельцам интеллектуальной собственности.

Italiana Petroli обладает перерабатывающими мощностями около 200 тыс. баррелей в сутки и управляет сетью из более 4500 автозаправочных станций. Кроме того, компания владеет значительными складскими и транспортными активами в Италии, включая инфраструктуру для авиатоплива.

В прошлом году скорректированная основная прибыль компании составила около €500 млн.