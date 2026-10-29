Банк России предложил повысить максимальную сумму одного платежа для бизнеса через Систему быстрых платежей (СБП) с действующего уровня до 30 млн руб. Проект указания опубликован для общественного обсуждения, сообщили в регуляторе.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Изменения затронут расчеты между юридическими лицами, а также переводы физических и юридических лиц в бюджетную систему. По оценке ЦБ, увеличение лимита поможет компаниям ускорить оборот денежных средств и упростит перечисление платежей в бюджет для граждан, бизнеса и Федерального казначейства.

Замечания и предложения к проекту можно направить до 12 ноября 2026 года включительно. О планах пересмотреть лимит для переводов между компаниями регулятор сообщал 14 сентября в проекте «Основных направлений развития финансового рынка на 2027 год и период 2028–2029 годов».

Ранее ЦБ также сообщал о снижении объема подозрительных финансовых операций. В первом полугодии 2026 года он составил 20,9 млрд руб. против 32 млрд руб. годом ранее. Объем операций с признаками вывода средств за рубеж сократился на 35%, до 5,5 млрд руб., тогда как подозрительные операции вне банковского сектора выросли на 4%, до 8 млрд руб.

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