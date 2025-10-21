Банк России и Минфин согласились с необходимостью узаконить расчеты в криптовалюте. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов по итогам стратегической сессии о повышении эффективности экономики и обеспечении равных условий ведения бизнеса, которую провел премьер-министр Михаил Мишустин.

«Видим большое направление работы с крипторасчетами и криптовалютой. Оплата за импорт, оплата и вывод валюты из страны осуществляется с использованием крипторынка и крипторасчетов. Поэтому мы договорились с Центральным банком о необходимости упорядочения легализации этого рынка с усилением контрольных функций со стороны Центрального банка. Поэтому, мы считаем, что это направление должно быть легализовано», — сказал Силуанов.

Ранее уже обсуждались различные подходы к регулированию криптовалютного рынка, включая возможность внедрения специального законодательства. Однако легализация криптовалютных расчетов как части внешней торговли предполагает создание особых условий для их использования при соблюдении строгих контролируемых механизмов.

Таким образом, если предложения Минфина и Центрального банка будут реализованы, Россия может стать одной из стран, активно регулирующих и внедряющих криптовалюты в официальную экономику, что откроет новые возможности для отечественных предпринимателей и международных партнеров.