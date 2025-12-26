Центробанк представил обновленную банкноту номиналом 1 тыс. руб., посвященную Приволжскому федеральному округу. Купюра поступит в обращение с 26 декабря 2025 года.

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

На лицевой стороне банкноты изображена Никольская башня Нижегородского кремля, на оборотной — три ключевых символа региона: Саратовский автомобильный мост через Волгу, скоростное судно на подводных крыльях «Метеор-120Р» и Дворец земледельцев в Казани. Дизайн выполнен в традиционной бирюзовой цветовой гамме.

Заместитель председателя Банка России Сергей Белов уточнил, что массовое поступление банкнот в обращение займет от года до полутора лет — этот период необходим финансовым организациям и торговым предприятиям для адаптации оборудования. Прежние купюры остаются платежным средством без ограничений.

Особое внимание при обновлении уделено защитным элементам. Усилены как визуальные и тактильные признаки (проверяемые на просвет и при наклоне), так и машиночитаемые характеристики для корректной обработки банкоматами и терминалами.

Текущий выпуск стал второй попыткой модернизации тысячерублевой банкноты. Первый вариант дизайна в 2023 году был скорректирован после критики со стороны Русской православной церкви, обрати́вшей внимание на отсутствие креста на изображении храма. Окончательная композиция была сформирована в течение 2025 года по результатам народного голосования, завершившегося в конце 2024 года.