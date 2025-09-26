Центробанк продлил на шесть месяцев ограничения на переводы денежных средств за пределы России, они будут действовать с 1 октября 2025 года по 31 марта 2026 года включительно. Об этом сообщает пресс-служба регулятора. ЦБ регулярно продлевает эти ограничения с весны 2022 года.

Григорий Сысоев / РИА Новости

Россияне и нерезиденты из дружественных стран по-прежнему смогут переводить до $1 млн или эквивалента в другой валюте на зарубежные счета в течение месяца.

Лимит на переводы через системы денежных переводов составит $10 тыс. или эквивалент, с расчетом по официальному курсу на дату получения банком поручения об операции.

Работающие в России нерезиденты из любых стран имеют право выводить за рубеж средства в размере зарплаты. Запрет на переводы сохраняется для нерезидентов из недружественных стран, не работающих в РФ, и для юрлиц из таких государств, кроме компаний под контролем российских лиц.

Банки из недружественных стран могут проводить рублевые переводы через корреспондентские счета в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты за рубежом. Ограничения не затрагивают операции иностранных инвесторов по выводу средств со счетов типа «Ин» после вложений в российский финансовый рынок.