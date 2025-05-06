Банк России в первом квартале текущего года выявил 2,78 тыс. организаций и проектов с признаками нелегальной деятельности. Этот показатель на 56% превышает данные аналогичного периода 2024 года, хотя и на 8,5% ниже, чем в четвертом квартале прошлого года. В общей сложности было заблокировано более 5,2 тыс. незаконных финансовых ресурсов, возбуждено свыше 120 административных дел.

Среди нарушений преобладают три основных типа. Чаще всего встречаются финансовые пирамиды — 1 638 случаев. Нелегальные участники рынка ценных бумаг выявлены в 897 случаях, а нелегальные кредиторы — в 236 случаях.

Финансовые пирамиды преимущественно маскируются под инвестиционные интернет-проекты, активно используя социальные сети и мессенджеры для привлечения жертв. Они предлагают вложения в различные активы с гарантированной доходностью, создавая ложное впечатление надежности, сопоставимой с банковскими вкладами.

Наиболее распространены схемы, связанные с инвестициями в недвижимость (включая зарубежные объекты), криптовалюты, драгоценные металлы и бизнес-проекты с заявленной быстрой окупаемостью. 86% таких проектов требуют взносы в криптовалюте, что затрудняет отслеживание денежных потоков.

Нелегальная деятельность на рынке ценных бумаг проявляется преимущественно в двух формах. Первая — это 777 проектов, предлагающих маржинальную торговлю, включая операции с криптовалютой. Вторая — 120 случаев псевдоброкерской деятельности. Все эти организации работают исключительно в онлайн-формате, не имея физических офисов. Их целевой аудиторией становятся пользователи, интересующиеся финансовой тематикой в социальных сетях.

Нелегальные кредиторы используют изощренные схемы для обхода законодательства. Они выдают займы под залог имущества, маскируют кредитование под договоры хранения в комиссионных магазинах или представляют его как возвратный лизинг.

Около 25 таких организаций работают по сетевому принципу, имея несколько точек обслуживания. Основными площадками для продвижения этих услуг стали социальные сети и платформы объявлений, такие как «ВКонтакте», «Одноклассники» и «Авито», где было выявлено и заблокировано более 1 тыс. мошеннических страниц.

Информация о нелегальном кредитовании распространялась также на страницах в соцсетях и на платформах объявлений. Было выявлено и заблокировано более 1 тыс. таких страниц.