Госдума приняла в первом чтении законопроект, который упростит электронную регистрацию недвижимости для кредитных организаций. Авторы инициативы предлагают оставить в усиленной квалифицированной подписи только название кредитной организации, не упоминая должностное лицо, сообщает «Право.ру».

Законопроект № 637816-8 «О внесении изменения в статью 21 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» (в части использования кредитными организациями электронной подписи при взаимодействии с органами государственной регистрации прав)» разработали депутаты Наталья Костенко, Иван Демченко и Эльвира Аиткулова. Его внесли в нижнюю палату парламента в конце мая.

В пояснительной записке было отмечено, что принятие законопроекта позволит кредитным организациям сократить расходы на оформление электронных документов и сроки государственной регистрации прав на объекты недвижимости, а гражданам и организациям — впоследствии своевременно получить услуги по регистрации таких прав.

Проект предусматривает поправки к ст. 21 ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Авторами инициативы было предложено закрепить в законе право кредитной организации при заверении электронных образов документов, необходимых для госрегистрации прав, указывать в усиленной квалифицированной подписи только свое название без упоминания должностного лица.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла закон о праве граждан на самозапрет выдачи кредитов. Правительство России своим постановлением утвердило с 1 марта 2025 года возможность для граждан устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. О решении сообщает пресс-служба кабмина, его подписал премьер-министр Михаил Мишустин.