Кредитные организации предложили новый механизм борьбы с телефонным мошенничеством, предполагающий совместную финансовую ответственность банков и операторов связи. Согласно инициативе, если оператор заранее предупредил банк о подозрительном номере, но перевод все равно состоялся, возмещать убытки должен банк. Если же оператор не предоставил такую информацию, компенсировать ущерб придется ему.

Инициатива уже направлена в Министерство цифрового развития. По данным источников, новую систему в первую очередь планируют опробовать на крупнейших операторах связи и системно значимых банках. Эксперты отмечают, что для небольших кредитных организаций реализация такого механизма может оказаться технологически и финансово затруднительной.

Глава Национального совета финансового рынка Андрей Емелин пояснил, что сначала систему предлагают запустить на ограниченном круге участников. После оценки эффективности и затрат решение можно будет масштабировать через создаваемую государственную систему противодействия мошенничеству.

Операторы связи отреагировали на инициативу скептически. Представители «Т2» заявили, что современные методы не позволяют абсолютно точно идентифицировать мошеннические звонки, а ошибочные блокировки могут нарушать легитимные коммуникации. В «МегаФоне» подчеркнули, что операторы не контролируют финансовые потоки и не должны нести за них ответственность.

В Минцифры сообщили о рассмотрении предложений банковского сообщества параллельно с разработкой собственной платформы для борьбы с кибермошенничеством. По данным ведомства, эта система объединит банки, операторов связи и государственные органы.

Эксперты отмечают, что полностью искоренить мошенничество невозможно, но согласованные действия участников рынка способны значительно сократить масштабы проблемы. Специалисты предлагают использовать как формальные признаки мошеннической деятельности, так и технологии искусственного интеллекта.

По словам главы Банка России Эльвиры Набиуллиной, регулятор продолжает усиливать меры противодействия финансовому мошенничеству. Принимаемые меры уже существенно осложнили деятельность преступников.