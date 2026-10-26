Российские банки хотят сократить число случаев, когда клиенты не могут открыть сайт или воспользоваться онлайн-сервисом из-за проблем с сертификатами безопасности. Для этого Ассоциация банков России (АБР) предложила Минцифры упростить установку сертификатов Национального удостоверяющего центра и расширить их распространение. Среди возможных мер — автоматическая установка сертификатов при загрузке или обновлении российских мобильных приложений. Предложения изложены в письме главы Минцифры Максуту Шадаеву.

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Сейчас пользователям в ряде случаев приходится самостоятельно менять настройки устройства, чтобы браузер доверял отечественным сертификатам. АБР предлагает сократить число таких действий: организовать автоматическую установку через «Госуслуги», выпустить удобные установщики для Windows и Linux, а также предусмотреть размещение сертификатов на российских операционных системах и устройствах еще на этапе производства. Ассоциация предлагает дополнить эти меры разъяснительной кампанией для пользователей.

Причиной обсуждения стали отзывы TLS-сертификатов зарубежными удостоверяющими центрами. Такие сертификаты подтверждают подлинность сайта и помогают защитить соединение от подмены и перехвата данных. После их отзыва браузер может показать предупреждение об угрозе или вовсе не открыть ресурс. В мае 2026 года международный CA/Browser Forum ужесточил санкционные правила проверки российских организаций. В июне GlobalSign начал отзывать сертификаты компаний из России, попавших под санкции.

По сведениям АБР, с жалобами на недоступность сайтов после отзыва сертификатов сталкивалась примерно половина российских кредитных организаций. В банке «Держава» сообщили, что в первые три—пять дней после таких изменений около 10% клиентов испытывали сложности с самостоятельной настройкой. В Минцифры подтвердили получение обращения ассоциации и сообщили, что вместе с банками проводят разъяснительную работу по использованию сертификатов НУЦ.

Упрощение установки поддерживают представители финансового сектора. Вице-президент банка «Дом. РФ» Олег Комлик считает, что это поможет клиентам переходить между банковскими и государственными сервисами без технических затруднений. Представитель Газпромбанка также указывает на риск фишинга: если пользователи привыкают игнорировать предупреждения браузера, им становится сложнее отличать настоящий сайт от поддельного.

Однако автоматическая установка сертификатов на все устройства может потребовать изменений в работе мобильных операционных систем. Эксперт по информационной безопасности Алексей Лукацкий отмечает, что на Android установленный пользователем сертификат не обязательно будет приниматься всеми приложениями, а в iOS самостоятельно добавить корневой сертификат в системное хранилище нельзя. Поэтому распространить сертификаты через обновления банковских приложений или RuStore без изменения системных механизмов безопасности, по его оценке, будет сложно.

Есть и отдельный вопрос безопасности. Корневой сертификат задает доверие к защищенным соединениям, поэтому его массовая обязательная установка усиливает зависимость устройств от одного центра доверия. Глава «Сайбер Бизнес Консалтинг» Дмитрий Лившин предупреждает, что при злоупотреблении таким доверием теоретически можно выпускать сертификаты для произвольных доменов и перехватывать зашифрованный трафик. Он считает, что для банковских сервисов предпочтительнее точечные решения, а не обязательная установка единого сертификата на все устройства.

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