Вьетнамские банки с середины лета 2025 года ввели дополнительные требования к расчетам с российскими компаниями, обязывая подтверждать реальную поставку товаров в страну или наличие вьетнамского гражданина среди учредителей контрагента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на юристов и консультантов, сопровождающих такие сделки.

Это происходит на фоне угрозы вторичных санкций США, хотя формального запрета нет. Ужесточение началось еще в 2024 году под влиянием указа президента США от 22 декабря 2023 года о санкциях за поддержку российского оборонного комплекса и разъяснений Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) от 12 июня 2024 года.

Банки запрашивают полный пакет документов, включая контракты, инвойсы и таможенные бумаги, чтобы убедиться в связи сделки с местной экономикой. Если отгрузка не предусмотрена, требуется «якорь» вроде вьетнамского директора, офиса или долгосрочного партнерства.

Партнер Digital&Analogue Partners Юрий Брисов отмечает, что такой подход помогает банкам обосновать регулятору, что операция обслуживает вьетнамскую экономику, а не обходит санкции. По словам партнера экспертной группы Veta Ильи Жарского, Вьетнам теперь диктует условия из-за сокращения вариантов для транзитных платежей у россиян.

Эксперты считают направление все еще подходящим для реальной торговли с закупками или переработкой во Вьетнаме, включая транзитные схемы. Однако для операций без локальной привязки процесс усложняется, хотя полной остановки расчетов не ожидается. Партнер адвокатского бюро a.t.Legal Александр Павловский подтверждает случаи задержек и блокировок платежей у клиентов. Аналогичные проблемы наблюдаются в ОАЭ, где банки закрывают счета россиян даже за мелкие нарушения.