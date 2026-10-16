Депутаты предложили ввести особый порядок работы с долгами малого и среднего бизнеса в периоды резкого ухудшения условий кредитования. Законопроект обязывает правительство объявлять шестимесячный мораторий на банкротство МСП, если кредиты существенно подорожают или предпринимателям станет значительно труднее привлекать финансирование. Документ внесен в Госдуму.

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В действующем законодательстве мораторий предусмотрен для отдельных чрезвычайных обстоятельств, в том числе природных и техногенных катастроф и резких колебаний курса рубля. Авторы инициативы хотят добавить к ним ситуацию, когда проблемы с кредитованием создают угрозу для устойчивости небольших предприятий. Новые правила не распространятся на ликвидируемые организации и компании, дела о банкротстве которых были возбуждены до введения ограничений.

Предлагаемый механизм предполагает, что после окончания моратория кредитору придется начать с переговоров о порядке погашения долга. В течение трех месяцев он должен будет направить должнику предложение о реструктуризации. Варианты ограничены двумя условиями: отсрочкой платежей минимум на три месяца или рассрочкой не менее чем на год. Обратиться за признанием должника банкротом кредитор сможет, если тот не примет предложение или нарушит согласованный график.

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При этом ограничения не затронут требования по зарплате, выходным пособиям и алиментам, а также обязательства по возмещению вреда жизни и здоровью. Для бизнеса, подпадающего под мораторий, законопроект предусматривает и более доступную судебную рассрочку: порог задолженности для ее получения предлагается снизить с 20 до 10%. Дополнительным основанием станет рост процентных расходов по кредитам и займам, полученным до введения моратория, на 20% или больше.

Авторы рассчитывают, что новая процедура позволит компаниям с временными финансовыми трудностями избежать ликвидации и получить время на восстановление платежеспособности. При этом долг не исчезнет, а кредиторы сохранят право требовать его погашения. Основное изменение — обязательная попытка договориться о реструктуризации до перехода к процедуре банкротства.

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