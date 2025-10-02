Американский стартап Eazewell презентовал платформу для упрощения процессов, связанных с окончанием жизни и похоронным планированием. Одним из соучредителей проекта стал знаменитый баскетболист Рассел Уэстбрук, который решил вложиться в технологичное решение на стыке эмпатии и юриспруденции.

Photo by Natasya Chen on Unsplash

Идея родилась у Доннелла Беверли — младшего после личной утраты: он столкнулся с хаосом административных задач — от организации похорон до закрытия счетов умершего. Eazewell они запустили вместе с Уэстбруком и еще одним баскетболистом Кембой Уокером.

Платформа работает как цифровой помощник 24/7: ИИ-агент помогает подобрать ритуальные услуги, организовать похороны, уведомить банки и страховые компании, аннулировать подписки — все это в одном интерфейсе. Базовый функционал бесплатен, а премиум-услуги появляются за дополнительную плату.

Eazewell уже обслужил свыше 100 тыс. семей и сейчас проект расширяется: выходит версия для организаций — хосписов, страховых компаний и домов престарелых — чтобы интегрировать автоматизацию в их внутренние системы.

В планах — работа с цифровыми активами умерших: учет онлайн-аккаунтов (70–100 на человека в среднем), управление наследием, закрытие цифровых подписок и архивов. Это становится все более актуальным в век интернета.

Смелость проекта в том, что он затрагивает табуированную тему с технологической стороны. Участие Уэстбрука придает ему более широкую огласку, особенно в сообществах, которые не привыкли планировать «на всякий случай». В российском контексте, где тема ухода часто замалчивается, такой подход может открыть дискуссию о цифровом наследии и юридической защите близких.

Если подобный сервис появился бы в России, главной задачей стала бы интеграция с государственными системами: загсами, «Госуслугами», пенсионным фондом. Сразу после регистрации смерти родственники могли бы получать цифрового помощника, который объяснит, как закрыть счета, оформить наследство, прекратить договоры аренды или перевести социальные выплаты.