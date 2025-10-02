Новости

Баскетбол и «последние дела»: Уэстбрук запустил сервис для планирования смерти

Американский стартап Eazewell презентовал платформу для упрощения процессов, связанных с окончанием жизни и похоронным планированием. Одним из соучредителей проекта стал знаменитый баскетболист Рассел Уэстбрук, который решил вложиться в технологичное решение на стыке эмпатии и юриспруденции.

Photo by Natasya Chen on Unsplash

Идея родилась у Доннелла Беверли — младшего после личной утраты: он столкнулся с хаосом административных задач — от организации похорон до закрытия счетов умершего. Eazewell они запустили вместе с Уэстбруком и еще одним баскетболистом Кембой Уокером.

Платформа работает как цифровой помощник 24/7: ИИ-агент помогает подобрать ритуальные услуги, организовать похороны, уведомить банки и страховые компании, аннулировать подписки — все это в одном интерфейсе. Базовый функционал бесплатен, а премиум-услуги появляются за дополнительную плату. 

Eazewell уже обслужил свыше 100 тыс. семей и сейчас проект расширяется: выходит версия для организаций — хосписов, страховых компаний и домов престарелых — чтобы интегрировать автоматизацию в их внутренние системы.

В планах — работа с цифровыми активами умерших: учет онлайн-аккаунтов (70–100 на человека в среднем), управление наследием, закрытие цифровых подписок и архивов. Это становится все более актуальным в век интернета. 

Смелость проекта в том, что он затрагивает табуированную тему с технологической стороны. Участие Уэстбрука придает ему более широкую огласку, особенно в сообществах, которые не привыкли планировать «на всякий случай». В российском контексте, где тема ухода часто замалчивается, такой подход может открыть дискуссию о цифровом наследии и юридической защите близких.

Если подобный сервис появился бы в России, главной задачей стала бы интеграция с государственными системами: загсами, «Госуслугами», пенсионным фондом. Сразу после регистрации смерти родственники могли бы получать цифрового помощника, который объяснит, как закрыть счета, оформить наследство, прекратить договоры аренды или перевести социальные выплаты.

Темы
2025 жизнь ИИ стартапы США