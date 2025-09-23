Oakland Ballers, бейсбольная команда низшей лиги, впервые позволила искусственному интеллекту (ИИ) полностью управлять игрой в реальном времени — с подбором состава, заменами питчеров и расстановкой игроков. Решения не уступали человеческому тренеру, за исключением одной замены из-за болезни, но болельщики восприняли эксперимент неоднозначно.

Unsplash

Команда Oakland Ballers (Окленд, Калифорния, США), созданная после ухода клуба высшей лиги Oakland A’s, решила попробовать инновацию: дать ИИ право управлять матчем, используя реальные данные и аналитику.

Для принятия решений был привлечен стартап Distillery, который натренировал ChatGPT на более чем ста годах статистики бейсбола, включая игры самих Ballers, чтобы предсказывать, как бы реагировал тренер-человек в разных ситуациях.

Во время матча ИИ принимал решения по стартовому составу, заменам питчеров и выставлению игроков на замену. Единственный случай, когда человек вмешался — замена кэтчера, заболевшего в самый день игры.

По словам основателя команды Пола Фридмана, цель была не заменить человека, а использовать ИИ как инструмент оптимизации: «человеческая изобретательность пока в безопасности», сказал он.

Однако болельщики восприняли эксперимент неоднозначно. Многим показалось, что такой шаг — попытка угодить технологическому сообществу, а не настоящим фанатам бейсбола. Было ощущение «предательства» тех ценностей, которые болельщики связывают с командой и спортом.

Oakland Ballers не планируют повторять эксперимент в ближайшем будущем, по крайней мере пока не будет более широкого общественного обсуждения плюсов и минусов таких технологических вмешательств.

В 2024 году английский футбольный клуб и команда DeepMind разработали инструмент TacticAI, который анализирует и предлагает тактические схемы для стандартных положений (например, угловых), исходя из анализа данных за тысячи матчей.

Кроме того, в Великобритании также уже ввели систему с камерами и ИИ, которая помогает судьям и системе видеонаблюдения быстрее и точнее определять офсайды. И хотя это не совсем «ИИ решает, кто выйдет на подачу», но уже часть тактического и регламентного арсенала.