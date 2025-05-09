За девять лет работы в Netflix Бела Баджария достигла невероятных высот: от курирования сериалов до должности директора по контенту. Однако ее путь к успеху начался с того, что она сама называет «громким публичным провалом» — увольнения с поста президента Universal Television после пяти лет работы.

В период работы в Universal Television Баджария добилась значительных успехов, включая создание сильной комедийной линейки с такими мэтрами как Тина Фей и Майк Шур. Тем болезненнее оказалось увольнение.

«Есть множество книг и цитат о том, как важно терпеть неудачи, — сказала Баджария на саммите Changemakers 2025 в Лос-Анджелесе. — Все это правда, но когда ты действительно проваливаешься, никто не хочет об этом говорить».

Она отметила, что для женщин особенно сложно обсуждать увольнения из-за ожидания «идеальности»: «Это словно клеймо».

Первые месяцы после увольнения стали для нее испытанием. Баджария признается, что тогда задавалась вопросом: «Все эти замечательные шоу, выстроенные отношения, справедливое отношение к людям, наши успехи — неужели все это ничего не значит?»

Однако реакция индустрии удивила ее: «Когда зазвонил телефон, посыпались предложения о работе, люди поддерживали — я поняла, что все это имело значение. Мой вклад, отношение к людям — все это действительно важно».

Сейчас, спустя почти десятилетие, Баджария благодарна тому опыту: «Ретроспективно я так благодарна, что это случилось. Я больше не боюсь быть уволенной. Это очень освобождающее чувство».

Под ее руководством Netflix превратился в платформу для прямых трансляций: комедийных спецвыпусков, премий, шоу WWE и матчей NFL. Такие проекты, как «Бриджертоны» и «Эмили в Париже», стали глобальными феноменами, повлияв на экономику через создание рабочих мест и туристический бум.

В 2024 году Netflix получил рекордные 107 номинаций на «Оскар» и «Эмми» за 35 сериалов и фильмов — лучшее подтверждение профессионального возрождения Баджарии после того, что казалось крахом карьеры.

«Я всегда могла смотреть в зеркало и знать, что горжусь тем, что сделала, — заключает она. — Не было ни капли стыда за свою работу. Это был действительно великий, успешный этап».

Эта история напоминает, что даже самые болезненные профессиональные неудачи могут стать трамплином к неожиданным достижениям — если сохранять веру в себя и свои принципы.