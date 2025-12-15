Берлинский стартап Mirelo, разрабатывающий искусственный интеллект для автоматического добавления звуков к видео, привлек $41 млн (более 3 млрд руб.) в рамках посевного раунда. Инвестиции возглавили фонды Index Ventures и Andreessen Horowitz (a16z). Об этом сообщает TechCrunch. С учетом предыдущих вложений общий объем привлеченного финансирования компании достиг $44 млн.

Freepik

Mirelo работает в нише, которая пока остается в тени бума генеративного видео. Сегодня ИИ-сервисы позволяют за минуты создавать ролики, но многие из них по-прежнему «немые» — без звуковых эффектов и саундтрека. Стартап делает ставку именно на эту проблему: его модель Mirelo SFX v1.5 анализирует происходящее в кадре и автоматически добавляет синхронизированные звуковые эффекты — шаги, удары, шумы среды и другие элементы, усиливающие восприятие видео.

Интерес инвесторов к проекту связан, в том числе, с перспективами рынка видеоигр и интерактивного контента. По словам основателя и гендиректора Mirelo СиДжея Саймона-Гэбриэла, за последние годы вокруг ИИ было много ожиданий, но именно сейчас технологии начинают реально работать в продакшене. Новый капитал позволит компании усилить конкуренцию с крупными игроками: за время, пока Mirelo находилась в режиме ожидания, аналогичные модели представили Sony, Tencent, китайская Kling AI и ElevenLabs, также поддерживаемая a16z.

Пока Mirelo отличается более узкой специализацией, но для масштабирования компании потребуется рост команды. Сейчас в стартапе работает около 10 человек, и к концу следующего года штат планируется как минимум удвоить. Новые сотрудники будут задействованы в исследованиях, развитии продукта и выходе на рынок.

В краткосрочной перспективе Mirelo рассчитывает зарабатывать в основном на API-доступе к своим моделям — они уже размещены на платформах Fal.ai и Replicate. Параллельно компания развивает собственное рабочее пространство для креаторов — Mirelo Studio, которое со временем должно подойти и для профессионального использования. Модель монетизации — подписка для создателей контента за €20 в месяц.

Отдельное внимание стартап уделяет вопросу авторских прав — болезненной теме для генеративного ИИ. По словам партнера Index Ventures Джорджии Стивенсон, модели Mirelo обучались на публичных и лицензированных звуковых библиотеках, а также на основе партнерств с разделением доходов в пользу правообладателей.

«Джордж Лукас говорил, что звук — это 50% кинематографического опыта. И это скорее заниженная оценка», — отмечает Саймон-Гэбриэл. По его словам, одни и те же кадры могут восприниматься совершенно по-разному в зависимости от звука.

При этом команда понимает, что «немые» ИИ-видео — временное явление. Так, видеогенератор Gemini уже получил встроенные саундтреки на базе модели Veo 3.1 от DeepMind. Но в Mirelo считают это подтверждением своей идеи: рынок только начинает осознавать, что без звука видео — это шаг назад, почти как эпоха немого кино.