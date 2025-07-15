Россияне поделились своими ожиданиями от туризма будущего в исследовании сервиса бронирования «Островок». Оказалось, многие рассчитывают на отели в космосе, подводные гостиницы и другие необычные варианты размещения. Подробности — в распоряжении редакции «Инк».

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За последние 15 лет индустрия туризма сильно изменилась. Дарья Кочеткова, управляющий директор сервиса «Островок» отметила, что более 60% россиян уже привыкли самостоятельно организовывать свои поездки.

Согласно опросу, 43% респондентов верят в появление отелей на морском дне. Треть опрошенных надеется на развитие космического туризма, а 18% допускают создание подземных гостиниц в пещерах. При этом лишь 8% считают возможными путешествия во времени.

Многие ожидают упрощения процесса путешествий. 63% россиян рассчитывают, что нейропереводчики полностью снимут языковой барьер. 37% надеются, что искусственный интеллект сможет самостоятельно планировать их отпуск. 34% верят в отмену виз и упразднение заграничных паспортов.

В гостиничном бизнесе тоже ожидаются перемены. Большинство респондентов (61%) прогнозируют внедрение системы заселения по распознаванию лица.

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Многие (56%) ждут появления роботов-администраторов, а 36% верят в голографических сотрудников на ресепшене. 41% участников опроса хотели бы видеть номера, автоматически подстраивающиеся под потребности гостей.

Технологический прогресс уже сегодня меняет туристическую отрасль. VR-экскурсии по отелям, умные системы бронирования и другие инновации постепенно входят в обиход. 58% россиян хотели бы виртуально осматривать гостиницы перед бронированием. Каждый десятый в шутку допускает возможность бронировать номера силой мысли.

В транспортной сфере 65% опрошенных ожидают распространения беспилотных такси. Почти половина (44%) верит в переход на экологичный транспорт, а 43% рассчитывают на доставку багажа дронами. Столько же респондентов верят в появление воздушного такси, тогда как в телепортацию верит лишь 15%.

Главное, чего ждут россияне от туризма будущего — это удобства и простоты. Современные технологии должны избавить путешественников от бумажной волокиты и лишних сложностей, сделав поездки по-настоящему комфортными.