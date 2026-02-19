Редакция «Инка» совместно с компанией i-Free провела закрытый опрос среди основателей и топ-менеджеров российских компаний и на его основе подготовила спецпроект о бизнес-каналах в Телеграме. Участниками стали более 50 предпринимателей — они назвали каналы, которые действительно читают между сделками, стратсессиями и созвонами. На основе ответов редакция выделила 20 самых популярных каналов, а также собрала библиотеку для работы (170 каналов) и библиотеку для отдыха (более 50).

В ходе опроса респонденты упомянули 224 канала, распределив их по 21 тематической категории. На основе полученных данных редакция составила рейтинг самых влиятельных бизнес-каналов по комбинированной методологии.



В ходе опроса выяснилось, что примерно 30% предпринимателей практически не читают Telegram-каналы. Речь идет об активных бизнесменах, которые еще пару лет назад потребляли контент в промышленных масштабах.

Управляющий партнер i-Free Дина Попова, комментируя результаты, выделила несколько тенденций. Первая — всеобщая усталость от однотипного контента. Предприниматели научились распознавать тексты, написанные нейросетями, и массово их избегают. Фраза «все, что могли написать, уже давно написали» звучала в разных вариациях от многих респондентов.

Вторая тенденция — смена модели потребления информации. Бизнесмены больше не хотят бесцельно скроллить ленту в надежде наткнуться на что-то полезное. Они предпочитают задавать конкретные вопросы и получать персонализированные ответы от искусственного интеллекта. Один из ответов был показательным: «Все интересующие темы подробно обсуждаю с ChatGPT». Некоторые уходят в связки вроде Cursor и Claude.

Третья тенденция — возврат к медленным форматам: книгам, длинным подкастам, долгим интервью. Запрос сместился с объема информации на ее качество и глубину.

Отдельная категория респондентов осталась в Telegram, но радикально сузила фокус. Они читают только прикладные технарские каналы о том, как и что делается физически и программно, игнорируя мотивационные посты и общие рассуждения о бизнесе.

Главный редактор «Инка» Андрей Ходорченков пояснил, что редакцию интересовал ключевой вопрос: откуда лидеры бизнеса берут качественную информацию, которая помогает принимать верные решения.

«Общаясь с предпринимателями, мы в «Инке» задаем им десятки вопросов о стратегиях, управлении, масштабировании. Но один из самых важных звучит просто: “Что вас формирует?” <…> Надеемся, что в этом материале вы найдете новые имена, которые помогут и вам, и вашему делу. Он не претендует на абсолютную объективность, но точно может обозначает тенденции», — отметил он.

Полный список рекомендаций и рейтинг каналов доступны в спецпроекте «Инка».

