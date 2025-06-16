Российский рынок интернет-рекламы переживает бум технологий Big Data. По данным участников отрасли, количество рекламных кампаний с использованием анализа больших данных увеличилось за год в пять раз, а объем этого сегмента на отдельных платформах превысил 700 млн руб. Однако эксперты связывают такие показатели в первую очередь с общим ростом инвестиций в digital-рекламу.

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В МТС Adtech зафиксировали пятикратный рост Big Data-рекламы в Telegram Ads за первые пять месяцев этого года — до 750 млн руб. Доля таких кампаний на платформе достигла 32% против 25% годом ранее.

Бизнес стал использовать Big Data в три раза чаще благодаря высокой эффективности — ROI (коэффициент возврата инвестиций) таких рекламных кампаний достигает 200%, что значительно выше стандартных онлайн-размещений.

«Авито Реклама» после внедрения системы Avito Ranker 3 на основе Big Data зафиксировала рост переходов в объявления на 17% и увеличение конверсии в покупки на 25%. В первом квартале текущего года инвестиции брендов в рекламу на площадке выросли на 56%, а число рекламодателей практически удвоилось.

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Ozon также отмечает значительный рост спроса — количество рекламодателей, не продающих товары на маркетплейсе, увеличилось в 1,7 раза. Так, инвестиции в сегмент «Электроника» выросли в 13,7 раза, «Мода» — в 8,8 раза, «Авто» — в 7,7 раза.

Аналитики прогнозируют, что в течение трех лет до 90% онлайн-рекламы будет использовать технологии Big Data. Рынок постепенно переходит к consumer-based модели, где коммуникация строится вокруг конкретного пользователя, а не абстрактной аудитории.

Однако некоторые эксперты отмечают, что доля Big Data в рекламе стабилизировалась на уровне 59%, а рост сегмента связан в первую очередь с общим увеличением объема digital-размещений.

По данным АКАР, российский рынок digital-рекламы в 2024 году вырос на 16-18%, а в первом квартале 2025 года продолжил рост на 12-15%.