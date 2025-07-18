В 1972 году Тони и Маурин Уилер только поженились — и сразу отправились в странное свадебное путешествие. Вместо отеля у моря — подержанный минивэн и курс на Восток. Это был выбор против правил, но именно он положил начало путеводителям Lonely Planet.

Основатели Lonely Planet Тони и Маурин Уилер. Фотография: Ричард Ай’Энсон/Lonely Planet

Они купили старую машину и двинулись через Европу и Ближний Восток, пока не добрались до Афганистана, там автомобиль продали, чтобы продолжить путь. Дальше — автостопом, автобусами и паромами — добрались до Пакистана, Индии, Непала и Бангкока, к тому моменту деньги окончательно закончились. Пришлось импровизировать: автостопом до Сингапура, пересадки на бесконечных паромах, в Джакарту, а потом — на Бали.

Там пара познакомилась с новозеландцами, которым нужны были помощники на яхту до Австралии. Туда они должны были плыть 6 дней — вышло 16, но все же они добрались до Сиднея.

Там, уже без гроша в кармане, Тони собрал первый путеводитель: «Across Asia on the Cheap» — 96 страниц полезной информации о маршруте, еде, ночевках и выживании в дороге, тиражом 1500 экземпляров по цене $1,80.

Книга мгновенно стала культовой: это был путеводитель для настоящих бэкпекеров, тех, кто путешествует не ради комфорта, а ради опыта. Так родился Lonely Planet — издательство, ставшее символом независимых путешествий.

Название, кстати, появилось случайно: Уилер услышал в песне Джо Кокера строчку «lovely planet», но понял как lonely — и так оно и осталось.

Позже Lonely Planet охватил сотни стран и стал крупнейшим путеводителем в мире, но началось все с подержанной машины, дороги в Афганистан и пары, которая просто решила посмотреть, что там — за горизонтом.