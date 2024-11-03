Билла Гейтса часто спрашивают, что он думает по поводу искусственного интеллекта, изменений климата и пандемий. Но миллиардер-филантроп заявляет, что есть не менее важные темы, о которых никто никогда не спрашивает.

«Когда я впервые себя спросил: “От чего умирают дети?”, мне было трудно найти ответ, и я подумал: «Разве мы все не должны задаваться такими вопросами? — сказал 69-летний Гейтс. — Это важнее ВВП».

Он также рассказал, что часто задумывается над вопросами «Как действует недоедание?» и «Как лучше всего понять болезни?» — хотя большинству американцев подобные темы не всегда приходят на ум.

Гейтс — давний сторонник улучшения глобального здравоохранения, особенно в таких вопросах, как недоедание. Почти три десятилетия назад он прочитал статью в New York Times о том, что небезопасная питьевая вода ежегодно приводит к миллионам смертей, в основном детей, и он задумался над вопросом, почему дети умирают «буквально каждый день».

Низкий уровень детской смертности часто рассматривается как ключевой показатель общего здоровья любого общества, поскольку он является признаком экономической мощи и доступных ресурсов. А плохое питание обходится мировой экономике в $3,5 трлн в год из-за потери производительности, утверждает Всемирная организация здравоохранения.

Это «один из самых важных вопросов», сказал Гейтс, добавив: «Я удивлен, что люди не столь любопытны». По его словам, проблему недоедания можно решить, выделив всего 1-2% из бюджета богатых стран.

Когда Билл Гейтс бросил колледж, чтобы стать соучредителем Microsoft, он и не думал, что станет миллиардером. Но его энтузиазм и упорство привели к ошеломляющему успеху. Сейчас Гейтс увлечен биологией, физикой и климатологией. Эти темы удостоились внимания в документальном сериале Netflix «Что дальше? Будущее с Биллом Гейтсом», который выйдет уже в этом месяце.