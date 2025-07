Биологи изучают уникальный организм, который потенциально владеет секретом вечной молодости. Речь идет о медузе Turritopsis dohrnii, также известной как «бессмертная медуза». Проблема старения для большинства живых существ — это необратимый процесс накопления клеточных повреждений. Однако это крошечное существо размером 4−5 мм нашло способ обращать свой жизненный цикл вспять, избегая смерти от старости.

futura-sciences.com

Механизм ее «бессмертия» называется трансдифференциация. Когда взрослая медуза испытывает стресс, получает повреждение или просто стареет, она не умирает. Вместо этого она опускается на морское дно и превращается обратно в свою ювенильную стадию — полип. В этом процессе ее клетки, уже имевшие специализацию (например, клетки мышц или нервов), возвращаются в состояние, подобное стволовым, и затем формируют новый организм. Генетически это та же самая особь.

Этот процесс, впервые описанный в 90-х годах, до сих пор поражает ученых. В то время как человек и другие млекопитающие стареют из-за укорачивания теломер (концевых участков хромосом) и накопления мутаций, Turritopsis dohrnii может повторять свой цикл омоложения неограниченное число раз. Конечно, медуза не застрахована от хищников или болезней, но она не умирает от старости. Исследования этого феномена активно ведутся в лабораториях по всему миру, включая Смитсоновский институт тропических исследований.

Хотя прямое применение этого механизма к человеку невозможно, изучение трансдифференциации открывает огромные перспективы для регенеративной медицины. Понимание того, как клетки могут безопасно «перепрограммировать» себя, может привести к прорыву в лечении возрастных заболеваний, таких как Альцгеймер или Паркинсон, и в восстановлении поврежденных тканей и органов. Рынок регенеративной медицины уже оценивается в десятки миллиардов долларов и, по прогнозам, будет расти экспоненциально.

На данный момент ученые пытаются расшифровать геном Turritopsis dohrnii, чтобы выявить гены, отвечающие за этот уникальный процесс. Исследование, опубликованное в Proceedings of the National Academy of Sciences, выявило удвоение генов, связанных с репликацией и восстановлением ДНК, что может быть ключом к ее способностям. Открытие секретов этого существа не подарит нам бессмертие завтра, но оно может кардинально изменить медицину будущего.