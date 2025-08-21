20 августа 2025 года в 20:13 мск с космодрома Байконур стартовал биологический спутник «Бион-M» № 2. На борту находятся 75 мышей, около 1 500 плодовых мушек, клеточные культуры, растения и грибы, которые проведут в орбитальном пространстве месячную исследовательскую экспедицию.

Запуск спутника «Бион-М» № 2. Фото: Роскосмос

Запуск прошел успешно и транслировался «Роскосмосом» в социальных сетях. На десятой минуте после старта аппарат «Бион-М» № 2 отделился от третьей ступени ракеты-носителя и был выведен на орбиту. По данным госкорпорации, спутник массой около 6,4 тонны будет работать на высоте 370–380 километров в течение 30 суток.

В это время в его биолаборатории будут находиться 75 мышей, плодовые мушки, а также растения и грибы. После возвращения на Землю исследователи смогут изучить, как невесомость и повышенный уровень радиации полярной орбиты воздействуют на живые организмы.

«По телеметрической информации, полученной сегодня, работа аппарата проходит штатно, все живые организмы успешно начали свое путешествие в космосе», — сообщил Роскосмос в своем Telegram-канале.

Программа «Бион-M» уходит корнями в советские проекты, созданные для проведения биомедицинских экспериментов в космосе. В 2013 году состоялся полет «Биона-M» № 1, а запуск «Биона-M» № 2 стал его продолжением — с модернизированным оборудованием и более широким комплексом исследований.