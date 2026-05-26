Гонконгская биотехнологическая компания Insilico Medicine Cayman TopCo, которая разрабатывает лекарства с помощью искусственного интеллекта, выходит в сегмент технологий долголетия. Компания начала сотрудничество с американским партнером, чтобы создать одну из первых специализированных ИИ-моделей для исследований старения, продления жизни и возрастных заболеваний.

Проект реализуется вместе с частной американской структурой Human Life Foundation Models Inc. Новая ИИ-система должна помочь ученым выявлять риски заболеваний на ранних стадиях, быстрее искать подходы к лечению и разрабатывать новые препараты.

Проект появился в момент, когда сразу несколько направлений биотеха быстро сближаются с искусственным интеллектом. ИИ уже используют для анализа биологических данных, моделирования молекул и поиска перспективных соединений, которые могут лечь в основу новых препаратов.

В Insilico рассчитывают, что новая модель сможет работать с большими массивами медицинских данных и находить закономерности, связанные со старением организма и развитием хронических заболеваний.

Акции Insilico Medicine Cayman TopCo после выхода компании на рынок в декабре выросли более чем в два раза. Это показывает, что инвесторы внимательно следят за компаниями на стыке искусственного интеллекта и биомедицины. Эксперты считают, что решения для персонализированной медицины, продления жизни и цифрового здравоохранения в ближайшие годы могут стать одним из самых быстрорастущих сегментов мировой биотехнологической индустрии.

Создатели проекта считают, что такие ИИ-модели смогут не только ускорить разработку новых препаратов, но и приблизить появление персонализированных систем профилактики возрастных заболеваний. Такие технологии потенциально могут прогнозировать риски для здоровья задолго до появления симптомов и помогать подбирать более эффективные схемы терапии для конкретного пациента.

