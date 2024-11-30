В пятницу цены на кофе снизились после того, как в течение сессии достигли самого высокого уровня за почти полвека. Это связано с тем, что его запасы уменьшаются, так как урожай в Бразилии, самом крупном производителе, не может полностью восстановиться после засухи этого года.

По словам дилеров, некоторые фермеры из Бразилии отложили поставки своего урожая в надежде на более высокие цены. Это вызвало краткосрочный дефицит и значительные финансовые убытки для трейдеров, которые рассчитывали получить кофе в срок.

В этом году цены на кофе арабика увеличились примерно на 71%, что сделало его одним из самых прибыльных товаров наряду с какао, цены на которое выросли более чем в два раза. В пятничном отчете Commerzbank говорится, что текущая тенденция цен на кофе очень напоминает ситуацию с какао в начале года, и причины этого тоже схожи.

В ситуации с какао рост цен вызван неблагоприятными условиями сбора урожая в главных странах-производителях — Кот-д’Ивуаре и Гане. В случае с кофе арабика основное беспокойство связано с возможным плохим урожаем из-за засухи в Бразилии, которая занимает ведущее место среди производителей.

Бразильские торговые компании Atlantica и Cafebras объявили, что намерены начать переговоры с кредиторами в судебном порядке, поскольку они не получили обещанной поставки от фермеров в 900 тыс. мешков кофе по 60 кг.

Фьючерсы на кофе робуста, который чаще всего используют для приготовления растворимого кофе, на бирже ICE поднялись до $5,7 тыс. за тонну, но затем немного упали и закрылись на уровне $5,4 тыс., что на 2.7% ниже. В то же время фьючерсы на какао на бирже ICE закончили торги с ростом на 3.9% и составили $9,4 тыс. за тонну.

Ранее уже говорилось о том, что засухи, ливни и пожары от Азии до Америки усиливают беспокойство по поводу урожая, повышая цены на основные продукты питания, что в конечном итоге может привести к увеличению расходов на еду.