Биткоин в моменте достиг отметки $98,2 тыс. — минимума с 8 мая. Это произошло на фоне удара США по ядерным объектам в Иране. Однако к 17:00 мск курс BTC восстановился почти до $102 тыс.

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Ethereum, вторая по величине криптовалюта, также потеряла до 10% (в относительном значении монета потеряла больше биткоина), достигнув $2157, но 23 июня вернулась к отметке выше $2200.

По данным Coinglass, за 24 часа были ликвидированы ставки в криптовалюте на $1 млрд, включая $915 млн длинных и $109 млн коротких позиций.

Генеральный партнер Pantera Capital Management Космо Цзян указал, что ожидание ударов по Ирану спровоцировало распродажи криптовалют. По словам сооновательнецы Orbit Markets Кэролайн Морон, рынки «нервно» следят за геополитическими событиями.

В ночь на 22 июня американские военно-воздушные силы и флот нанесли удар по трем ключевым объектам иранской ядерной программы — в Натанзе, Фордо и Исфахане. Президент США Дональд Трамп объяснил удары намерением остановить ядерную угрозу, которая исходит от главного «спонсора терроризма в мире». При этом республиканец пригрозил Тегерану новыми ударами, если Иран не заключит мир.