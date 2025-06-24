Компания RocketData изучила аудиторию трех ведущих картографических сервисов, работающих в России, Белоруссии и Казахстане, — 2ГИС, «Яндекс Карт» и Google Maps за последние три года и выяснила, как пользователи ищут компании в цифровом пространстве и какие платформы стали must-have для бизнеса. Результаты — в распоряжении редакции «Инк».

Исследование было проведено на основе 266 712 бизнес-локаций клиентов RocketData. В выборку вошли предприятия из сфер HoReCa, ритейла, финансовых и автоуслуг из различных городов трех стран.

Российский рынок геосервисов, в частности, за последние три года претерпел серьезные изменения. Если ранее Google Maps безраздельно доминировали, то сейчас ситуация изменилась — три основных игрока распределили аудиторию практически поровну:

Яндекс Карты — 34%;

Google Maps — 33%;

2ГИС — 33%.

Эксперты выявили важную закономерность — компании, представленные во всех трех сервисах, получают в среднем на 50% больше трафика по сравнению с теми, кто ограничивается двумя платформами.

Как отметила Local SEO-эксперт RocketData Яна Тумаш, наибольший эффект дает комплексный подход — регулярное обновление информации, работа с отзывами, публикация акций и новостей.

Поскольку исследование охватило не только Россию, но и другие страны СНГ — Белоруссию и Казахстан, полученные данные особенно ценны для франчайзинговых сетей, планирующих развитие в этих регионах.