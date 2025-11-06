В рамках международного форума «Культура. Медиа. Цифра» в Москве 7 ноября пройдет сессия «Тренды на заказ: как модные бренды создают общественное мнение». Эксперты обсудят, как модные дома превращаются в медиахолдинги, почему арт-коллаборации становятся стратегическим инструментом для брендов и как измерить отдачу от инвестиций в культурные проекты. Отдельная часть дискуссии будет посвящена влиянию модного активизма — вовлечению брендов в социальные и этические темы.

Модератором сессии выступит Оксана Лаврентьева, основательница бренда одежды OLOLOL и центров красоты и здоровья «Белый сад», совладелица Independent Media. В числе спикеров — дизайнер и блогер-миллионник Апти Эзиев, экс-главред «Elle Россия» Екатерина Мухина, фэшн-инфлюенсер и креативный продюсер Павел Осовцов.

«Сегодня мода — это не просто отражение времени, а язык, на котором общество говорит о себе. Бренд — это не только продукт. Это всегда смыслы, отражение нашего взгляда на мир, наши мечты и стремления», — отмечает Лаврентьева.

Форум «Культура. Медиа. Цифра» проходит второй раз, в этом году его ключевая тема — развитие медиарынка СНГ и создание новых культурных продуктов на стыке индустрий.

Мероприятие объединит более 160 спикеров из 20 стран мира. «Инк» выступает информационным партнером форума.