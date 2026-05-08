Из законопроекта о регулировании искусственного интеллекта убрали одно из самых спорных требований — онлайн-платформы больше не должны будут проверять, помечен ли пользовательский контент как созданный с помощью ИИ. Изначально предполагалось, что соцсети, маркетплейсы и другие площадки будут обязаны отслеживать наличие такой маркировки и удалять материалы без нее.

Эта идея вызвала резкую реакцию со стороны бизнеса. Представители крупных компаний, отраслевых ассоциаций и Торгово-промышленной палаты заявляли, что выполнить такие требования технически невозможно, а их нарушение может привести к штрафам и дополнительным расходам.

По данным источников «Известий», положение о проверке маркировки убрали из документа после обсуждений с бизнесом и профильными ведомствами на площадке АНО «Цифровая экономика». В аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко подтвердили, что подход был смягчен.

Теперь обязанность по машиночитаемой маркировке предлагается возложить не на платформы, а на владельцев ИИ-сервисов и авторов контента. В каких именно случаях маркировка станет обязательной, позже определит правительство.

В Минцифры считают, что закон об ИИ не должен слишком подробно регулировать отрасль — например, медицины, транспорта или образования.

Участники рынка отмечают, что первоначальная версия законопроекта фактически требовала от платформ автоматически определять, был ли текст, фото или ролик создан нейросетью. При этом надежных технологий для массового распознавания такого контента пока не существует.

В АНО «Цифровая экономика» подчеркивают, что подобная проверка потребовала бы либо дорогостоящей ручной модерации, либо внедрения несовершенных алгоритмов, которые регулярно ошибаются. Это, по мнению экспертов, могло привести к массовым удалениям обычного пользовательского контента.

Эксперты также обращают внимание на размытые границы самого понятия ИИ-контента. Например, пока неясно, нужно ли маркировать текст, который человек написал сам, но слегка отредактировал с помощью нейросети, или видео, где ИИ использовался только для обработки звука и монтажа.

В Wildberries & Russ заявили, что чрезмерное регулирование может усложнить пользовательский опыт и замедлить развитие технологий. В компании отметили, что ИИ уже активно используется в сервисах — от рекомендаций товаров до антифрод-систем, аналитики и других внутренних инструментов.

По словам экспертов, новая версия документа выглядит как попытка подстроить регулирование под реальные возможности технологий и снизить нагрузку на цифровые платформы и авторов контента.

Сейчас законопроект проходит межведомственное согласование. По данным источников, документ планируют внести в Госдуму до конца весенней сессии.

