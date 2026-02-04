В зимнем сезоне 2026 года существенно выросло число командировок сотрудников российских компаний в Южную Америку. Число забронированных номеров в гостиницах этого региона утроилось относительно показателей прошлогоднего зимнего периода, свидетельствуют данные онлайн-сервиса «OneTwoTrip для бизнеса».

Artem Zhukov/Unsplash

Наиболее популярным направлением для корпоративных поездок россиян является Чили, доля этой страны составляет 27,7% от общего объема бронирования в регионе, что превышает показатели прошлого года в семь раз. В числе лидеров также оказались Колумбия, занимающая второе место с результатом 22,9% (увеличение в 2,5 раза), и Бразилия с долей 19,2%. Значительный рост деловой активности отмечается и в Аргентине, количество бронирований там увеличилось в 1,5 раза.

Большинство командированных работников, направляющихся в Южную Америку, представляют организации, функционирующие в секторе торговли товарами оптом и в розницу (их доля достигает 32,5%). Значимую долю также составляют специалисты производственных предприятий (13,9%) и сферы оказания профессиональных, научно-технических услуг (11,6%).

На втором месте по динамике роста оказалась Северная Америка. Количество деловых поездок российских компаний в этот регион увеличилось на 80%, что почти вдвое превышает показатели предыдущего периода. Наиболее востребованными странами являются США (65%), Мексика (13,2%) и Канада (9,4%). Наиболее чаще этот континент посещают представители торговых организаций (23,1%), а также специалисты IT-отрасли и телекома (17,3%).

На третьем месте по росту делового туризма находится Азия. Общее количество бронирований в этом регионе выросло на 22%. Чаще всего бизнес-путешественники выбирают Китай (24,5% заказов), ОАЭ (13,8%) и Индия (12,9%). В этот регион также чаще всего ездят сотрудники компаний, занятых в розничной и оптовой торговле (39,1%), а также в производстве (20,7%) и строительстве (8,7%).

