В российской деловой среде появилось новое понятие — «тактическая нищета». Так описывают ситуацию, когда работодатели оправдывают сокращение выплат сотрудникам нехваткой денег, рассказал доцент Финансового университета Петр Щербаченко.

По словам эксперта, речь не только о зарплате, но и о премиях, бонусах и надбавках. Условия их начисления часто прописаны во внутренних документах компаний, с которыми работники не всегда знакомы. Щербаченко советует заранее изучать трудовой договор, должностные инструкции и положения о выплатах, а любые устные договоренности о графике и оплате лучше фиксировать письменно, чтобы потом не возникало споров.

Экономист связывает появление таких практик с дорогим фондированием и ограниченным доступом бизнеса к заемным деньгам. Высокая ключевая ставка делает кредиты неподъемными, а ресурсы нужны и на зарплаты, и на развитие. Одновременно люди перестают тратить: при высоких ставках по вкладам выгоднее копить, а не покупать, что бьет по выручке компаний.

В таких условиях сотрудники начинают внимательнее оценивать ситуацию на рынке труда и чаще задумываются о смене работы. Чтобы снизить зависимость от конкретного работодателя, Щербаченко рекомендует регулярно повышать квалификацию и рыночную стоимость: учить языки, осваивать цифровые навыки, проходить обучение и подтверждать компетенции.

Эксперт напомнил, что в Госдуме обсуждают инициативы по индексации зарплат, но работникам важно ориентироваться на то, что закреплено в их собственных документах и внутренних правилах компании.

