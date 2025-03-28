С 1 сентября 2025 года власти могут обязать бизнес продавать до 25% производимой им в месяц продукции разных категорий через формат организованных торгов. Законопроект разрабатывается профильными ведомствами, включая Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Минфин и Минэкономразвития. Он оформлен как поправки в закон № 325 «Об организованных торгах».

По мнению авторов инициативы, такие меры позволят сформировать ценовые индикаторы, создать прозрачное ценообразование и уменьшить зависимость от зарубежных ценовых агентств.

Таким образом, вступление закона в силу должно поспособствовать улучшению механизмов ценообразования, обеспечить открытость сделок, снизить риски, включая антимонопольные нарушения, и создать базу для внутреннего обращения товаров.

На биржу предлагается ввести следующие товары:

мороженая рыба, ракообразные, зерновые, масличные и сельскохозяйственные культуры, в том числе пшеница, ячмень, кукуруза, соя, подсолнечник, сахарная свекла, подсолнечное масло, белый сахар;

цемент;

железная руда, продукция черной металлургии и цветные металлы;

нефтехимия, удобрения, кислоты, спирты, пластмассы и полимеры;

уголь;

драгоценные металлы и камни;

необработанная древесина.

Помимо прочего, законопроектом предлагается ввести штраф за неисполнение обязательств. Для должностных лиц он составит от 30 до 50 тыс. руб., а для юридических — от 300 до 500 тыс. руб.

Начало тестовых биржевых торгов станет возможно после утверждения и определения окончательного перечня продукции. При этом на платформах различных товарно-сырьевых бирж уже представлена широкая номенклатура товаров, которая позволяет сформировать национальные индикаторы, сообщили в ФАС.

В настоящее время обязательные нормативы продаж на бирже распространяются на нефтепродукты (бензин — 15% от производства, дизтопливо — 16%, авиакеросин — 11%, СУГ — 7,5%), нефтехимию (10% от объема произведенной продукции) и энергетический уголь марок Д и ДГ (10%).

По мнению горно-металлургической компании «Северсталь», мера не учитывает отраслевую специфику и может привести к негативным последствиям как для производителей, так и для всего рынка.

Там пояснили, что реализация их продукции таким образом невозможна, так как основу продаж компании составляют долгосрочные контракты, обеспечивающие предсказуемость как для производителей, так и для потребителей. Биржевая торговля, напротив, предполагает высокую волатильность цен, что создает риски для планирования и инвестиций.

Инициатива также не учитывает специфику металлургической продукции, 90% которой составляют изделия с индивидуальными характеристиками, поставляемые под конкретные требования заказчиков. Кроме того, раскрытие данных о сделках ставит под удар коммерческую тайну.

Президент Национального зернового союза Аркадий Злочевский считает, что механизм биржевой торговли сельхозпродукцией не востребован и у российских сельхозпроизводителей, а установление 25-процентного норматива продажи продукции через биржу не приведет к развитию этой торговли.

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) заявили, что введение обязательных биржевых продаж рыбной продукции требует всесторонней оценки затрат бизнеса и влияния на социально-экономическое развитие регионов, но необходимых процедур регуляторного анализа проведено не было.