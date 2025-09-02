АНО «Цифровая экономика» совместно с представителями бизнеса выступила за корректировку перечня категорий сотрудников аккредитованных ИТ-организаций, имеющих право на отсрочку от призыва. Об этом пишет Forbes со ссылкой на отзыв организации на проект документа Минцифры.

Виталий Тимкив / РИА Новости

В отзыве предлагается расширить возможности отсрочки на специалистов в сферах «радиофизики», «статистики», «ядерной физики и технологии» и при этом убрать такие специальности, как «фундаментальная и прикладная физика», «криптография», «проектирование и постройка кораблей, судов и объектов океанотехники» и «проектирование, изготовление и ремонт энергетических установок и система автоматизации кораблей и судов».

Кроме того, предлагается распространить отсрочку на специалистов, завершивших обучение, но не получивших диплом к моменту формирования списков Минцифры. В АНО также считают, что без административных сотрудников непрерывная работа ИТ-компаний невозможна, и рекомендуют предоставлять отсрочку одному такому работнику на каждые 50 профильных специалистов.

Организация подчеркивает важность возвращения в перечень фундаментальной и прикладной физики, поскольку выпускники этих программ обладают компетенциями в математике, моделировании и программировании на C++ и Python, востребованными в ИТ.

В июле Минцифры объявило о старте приема заявок на отсрочку от осеннего призыва для сотрудников аккредитованных ИТ-компаний, работающих не менее 11 месяцев в предшествующий год, с высшим образованием по утвержденному перечню и трудовым договором на полный день.