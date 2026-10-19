Требования третьего антифрод-пакета могут осложнить работу компаний, которые используют корпоративные сим-карты, онлайн-платформы и защищенные каналы связи. Представители отраслевых объединений опасаются, что новые правила увеличат расходы бизнеса, а в отдельных случаях приведут к сбоям в работе сервисов и оборудования.

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Минцифры вынесло законопроект на общественное обсуждение 30 сентября. Поправки направлены на борьбу с телефонным и интернет-мошенничеством и затрагивают продажу сим-карт, подключение eSIM, обработку персональных данных и вход пользователей на цифровые платформы. Ведомство сообщило, что проанализирует замечания рынка совместно с другими госорганами. Содержание окончательной версии документа пока не определено.

По проекту онлайн-платформы должны будут сохранять сведения о регистрации и авторизации пользователей на протяжении трех лет. В Ассоциации больших данных (АБД) указывают, что обязанность распространится и на ресурсы, не представляющие интереса для расследования преступлений: от игровых сайтов до внутренних порталов компаний.

Дополнительные расходы могут возникнуть и из-за неопределенности перечня данных — документ не устанавливает, какие именно события авторизации и технические сведения необходимо фиксировать. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает распространить требование только на публичные ресурсы, предназначенные для взаимодействия с клиентами.

Еще одна претензия касается повторного регулирования. Компании, включенные в реестр операторов распространения информации (ОРИ), уже хранят соответствующие сведения и передают их правоохранительным органам. АБД и АКИТ считают, что для них необходимо предусмотреть исключения, иначе новые правила продублируют существующие обязанности и потребуют дополнительных процедур передачи данных.

Отдельный риск связан с предложением отключать все сим-карты абонента при выявлении противоправного использования хотя бы одной из них. Поскольку корпоративным абонентом выступает организация, ограничение может затронуть сразу весь комплект ее номеров. АКИТ предупреждает о возможных перебоях в работе касс, платежных терминалов и контакт-центров.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта указывает на зависимость авиакомпаний от мобильного оборудования, включая планшеты пилотов, а «Мосэнергосбыт» — на применение сим-карт в устройствах для обмена данными. В компании также отмечают, что проект не предусматривает обязательной проверки нарушения и уведомления об отключении. АБД и АКИТ предлагают применять меру только к подтвержденно скомпрометированному номеру.

Поправки также предусматривают возможность введения правительством требований к корпоративным VPN-сетям. Через них сотрудники подключаются к рабочим системам, серверам и облачным ресурсам. В АБД опасаются, что сложные процедуры согласования и соблюдения правил затруднят доступ к таким сервисам, увеличат расходы на техническую поддержку и могут повлечь компенсации клиентам. По словам гендиректора хостинг-провайдера RUVDS Никиты Цаплина, если корпоративные VPN не будут четко отделены от сервисов обхода ограничений, легальные инструменты могут ошибочно попасть под ограничения. Для бизнеса это грозит простоями и убытками, а часть клиентов может предпочесть собственную инфраструктуру или зарубежных провайдеров.

В Минцифры заявили, что замечания участников рынка будут проработаны с заинтересованными ведомствами. Окончательные требования сформируют после рассмотрения поступивших предложений.

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