Правительство поддержало введение платы в 50 рублей за каждый запрос бизнеса к базам МВД, сообщает Forbes со ссылкой на источники. По оценке ведомства, это может принести бюджету 119,6 млрд руб. в год, однако участники рынка предупреждают, что реальные расходы компаний окажутся выше и в итоге отразятся на стоимости услуг. Эксперты также опасаются, что бизнес начнет экономить на проверках документов.

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По данным Forbes, о решении сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании 11 ноября. Плата предусмотрена за каждый завершенный сеанс обмена информацией. Компании будут платить за сведения о действительности паспортов, регистрации граждан по месту жительства и пребывания, а также регистрации иностранцев.

Закон, разрешающий платный доступ организаций к базам МВД, приняли в ноябре 2025 года. В марте 2026-го ведомство опубликовало проект постановления с порядком предоставления данных. В пояснительной записке к нему ожидаемые поступления в федеральный бюджет оценены в 119,6 млрд рублей за календарный год.

Для банков и операторов связи такие запросы связаны с обязательными процедурами идентификации клиентов и проверкой документов. По словам председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, практически каждое значимое обращение в банк требует проверки личности. Поскольку сведения можно получать напрямую из МВД или через цифровой профиль, оба варианта могут оказаться платными. В результате реальные затраты банков, по его оценке, превысят расчет МВД, а дополнительные расходы будут переложены на клиентов. Кроме того, компании могут сократить необязательные проверки, что ослабит контроль вторичных рисков.

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На фоне роста мошенничества с поддельными документами такая экономия может создать дополнительные риски, рассказал «Инку» генеральный директор Smart Engines, доктор технических наук Владимир Арлазаров. По данным исследования Smart Engines и юридической фирмы INTELLECT, в 2025 году число зарегистрированных преступлений по ст. 327 УК РФ выросло на 338% — с 397 до 1739 случаев, достигнув максимума за семь лет.

«Именно сейчас нужно как можно тщательнее проверять документы и внедрять новые способы выявления подделок, а плата за каждый запрос будет вынуждать компании экономить или включать цену идентификации в стоимость собственных услуг», — отметил Арлазаров.

При этом законодательство не ограничивает бизнес одним инструментом проверки: если конкретный способ не предписан законом, компании могут выбирать альтернативные решения. В частности, технологии распознавания и проверки подлинности документов позволяют подтверждать личность клиентов и выявлять подделки без обращения к внешним базам данных. Поэтому эксперт ожидает роста спроса на такие технологии.

В Ассоциации больших данных также указывают, что полноценной альтернативы базам МВД у бизнеса нет. Сведения на «Госуслугах» уступают им по полноте и актуальности, а доступ к Единому регистру населения и цифровому профилю мигранта компаниям не предоставлен. В МТС считают, что введение платы увеличит расходы операторов на несколько миллиардов рублей и снизит эффективность антифрод-мероприятий.

Против инициативы ранее выступали ЦБ и Росфинмониторинг. В апреле руководитель службы по защите прав потребителей ЦБ Михаил Мамута предупреждал, что новые расходы банков неизбежно приведут к удорожанию услуг для клиентов. Отдельные вопросы остаются и к процедуре согласования постановления: по словам генерального директора Института исследований интернета Карена Казаряна, документ не прошел в полном объеме процедуру рассмотрения рабочей группой по реализации механизма «регуляторной гильотины».

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