В России с 24 ноября стартуют два крупных эксперимента по маркировке мясных изделий, полуфабрикатов и замороженной продукции в системе «Честный знак». Постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

Freepik

Первый эксперимент охватывает мясные изделия в потребительской упаковке, включая колбасу из мяса сельхозживотных и птицы. Он продлится до 28 февраля 2026 года, а его цель — отработать полный цикл маркировки и прослеживаемости таких товаров.

Второй эксперимент охватывает более широкую категорию продукции и будет идти до 31 августа 2026 года. В него включены производители полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции — от замороженных и свежих тушек птицы до упакованной рыбы, овощей, фруктов, ягод и грибов.

Участие добровольное. К тестированию смогут подключиться производители и импортеры продукции, а также компании оптовой и розничной торговли. Ожидается, что участие примут как крупные предприятия, так и представители малого сегмента.

В Минпромторге отмечают по опыту других товарных групп, что маркировка помогает сокращать незаконный оборот, повышать прозрачность рынка и давать покупателям доступ к информации о происхождении товара. Через «Честный знак» потребители также смогут проверять легальность продукции и направлять жалобы на нарушения.

Эксперимент должен показать, насколько существующая инфраструктура «Честного знака» готова к новым категориям товаров и какие действия потребуются от бизнеса для перехода к обязательной маркировке в будущем.

Для малого и среднего бизнеса запуск тестов — сигнал заранее оценить потенциальные расходы на оборудование, изменения в логистике и ИТ-интеграции, а также риски для оборота. Добровольное участие в эксперименте может дать компаниям фору: понимание требований снизит издержки в момент, когда маркировка станет обязательной.