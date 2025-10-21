Министерство цифрового развития России предложило изменить правила обработки персональных данных: компаниям разрешат использовать не всю информацию о гражданах, а только ее часть.

Freepik

Поправки должны упростить работу бизнеса с обезличенными и аналитическими данными, сохранив при этом защиту прав граждан. Согласно проекту, операторы смогут обрабатывать частично персональные или обезличенные сведения без полного согласия пользователя, если это необходимо для выполнения конкретных задач — например, при работе с антифрод-системами, ИИ-алгоритмами или маркетинговой аналитикой.

При этом сохраняются ключевые требования: данные должны храниться и обрабатываться на территории России, а компании обязаны обеспечить защиту и контроль доступа. Для операторов, работающих с биометрией и профилированием пользователей, предусмотрены дополнительные ограничения.

В правительстве считают, что изменения помогут сократить бюрократию и поддержат развитие цифровых сервисов. Однако эксперты предупреждают: частичная обработка данных может создать лазейки для усиления контроля над гражданами и роста числа нарушений конфиденциальности.

Бизнесу уже сейчас рекомендуется провести аудит своих систем, обновить пользовательские соглашения и внедрить механизмы обезличивания данных. Несоблюдение новых требований может привести к штрафам и потере доверия клиентов.

Ожидается, что окончательная версия закона будет принята после общественного обсуждения и утверждения парламентом. Новые правила должны сформировать более гибкий режим работы с персональной информацией, при котором компании смогут использовать только необходимый минимум данных без ущерба для безопасности граждан.