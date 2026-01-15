Крупнейшая в мире инвестиционная компания BlackRock Inc. продолжает демонстрировать феноменальный рост. По итогам четвертого квартала 2025 года компания привлекла от клиентов рекордные $342 млрд, благодаря чему общий объем активов под ее управлением достиг невероятной отметки в $14 трлн. Этот рост стал возможен благодаря стратегической экспансии на частные рынки через серию масштабных приобретений, пишет Bloomberg.

Freepik

Инвесторы проявили особый интерес к долгосрочным фондам BlackRock, влив в них за квартал $268 млрд. Из этой суммы колоссальные $181 млрд пришелся на биржевые фонды (ETF), общая стоимость которых в портфеле компании теперь составляет $5,5 трлн. Годовой чистый приток средств по всем направлениям бизнеса достиг исторического максимума в $698 млрд.

Значительный вклад в этот результат внесла одна из крупнейших аутсорсинговых сделок в отрасли: Citigroup передал BlackRock управление активами для состоятельных клиентов на сумму около $80 млрд.

BlackRock последовательно укрепляет свои позиции на рынках частного кредитования и инфраструктуры. Выручка компании от частных рынков за 2024 год выросла примерно вдвое, достигнув $2,4 млрд. Этот рост стал результатом стратегических приобретений, включая покупку Global Infrastructure Partners и HPS Investment Partners.

Финансовые результаты квартала также впечатляют:

— Скорректированная прибыль на акцию выросла на 10% до $13,16, превысив прогнозы аналитиков.

— Выручка увеличилась на 23% и составила $7 млрд.

— Операционные расходы выросли на 48% до $5,3 млрд в связи с активной экспансией.

— Компания увеличила квартальные дивиденды на 10% до $5,73 на акцию.

«По всему миру клиенты стремятся расширить возможности BlackRock. Наш портфель заказов расширился за счет продуктов и регионов, охватывающих государственные и частные рынки, технологии и данные, а также клиентские каналы», — отметил генеральный директор BlackRock Ларри Финк.

Компания продолжает интеграцию приобретенных активов и активно развивает новые продукты для состоятельных розничных инвесторов и пенсионных планов. За квартал в ликвидные альтернативные и частные активы было привлечено $15,6 млрд.

Несмотря на сильные финансовые результаты, акции BlackRock за последние 12 месяцев выросли на 13,4%, что несколько ниже роста индекса S&P 500 (+18,6%).

BlackRock Inc. — крупнейшая в мире инвестиционная компания, управляющая активами (asset manager). Она действует как глобальный финансовый гигант, чье влияние простирается практически на все сегменты экономики по всему миру. Через свои многочисленные фонды (включая знаменитые ETF под брендом iShares).

BlackRock владеет значительными долями в тысячах публичных компаний из разных отраслей — от технологий и здравоохранения до энергетики и потребительских товаров. Фактически, она является крупнейшим или одним из крупнейших акционеров во многих корпорациях по всему миру, что делает ее ключевым игроком на глобальных финансовых рынках.